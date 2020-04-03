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АБР: Пандемия коронавируса является серьезной угрозой для всей экономики КР

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- Оксана Гут
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Президент Азиатского банка развития (АБР) Масацугу Асакава и президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 3 апреля, по телефону обсудили вопрос того, как АБР может увеличить свою поддержку мерам правительства в ответ на пандемию коронавируса (COVID-19).

В начале разговора президент Асакава выразил президенту Жээнбекову высокую оценку финансовых мер правительства, включая пособия для групп с низкими доходами. Президент Асакава также отметил своевременные меры Национального банка Кыргызской Республики по расширению доступа к кредитным ресурсам для поддержания ликвидности в частном секторе.

"АБР признает, что пандемия коронавируса является серьезной угрозой для жизни, средств к существованию и всей экономики Кыргызской Республики‟, - сказал Асакава - "Мы твердо намерены помочь Кыргызской Республике в это непростое время и сделаем все возможное, чтобы помочь правительству и бизнесу преодолеть социальные и экономические воздействия этой пандемии‟.

АБР утвердил чрезвычайную медицинскую помощь в размере 200 000 долларов США, чтобы помочь Кыргызской Республике закупить медикаменты и оборудование. Также АБР проводит исследование совместно с Программой развития ООН по влиянию COVID-19 на бедные и уязвимые сообщества. Кроме того, АБР предоставит дополнительные гранты и кредиты для восполнения дефицита финансирования, укрепления системы здравоохранения Кыргызской Республики и повышения ее способности реагировать на пандемию.

В свою очередь, Жээнбеков выразил признательность за продолжающееся партнерство и поддержку АБР.

18 марта 2020 года АБР объявил о первоначальном пакете в размере около 6,5 млрд долларов США для удовлетворения неотложных потребностей своих развивающихся стран-членов, включая Кыргызскую Республику, в их борьбе с пандемией COVID-19. АБР готов предоставить дальнейшую финансовую помощь и рекомендации, как того потребует ситуация.


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URL: https://www.vb.kg/386824
Теги:
АБР, грант, кредит, президент, Кыргызстан, Помощь, коронавирус, карантин
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