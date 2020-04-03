Замглавы МВД КР: Прошу граждан отнестись с пониманием к проводимым мерам

Первый заместитель министра внутренних дел КР Суйун Омурзаков посетил блокпосты, которые были выставленные в связи с введением режима чрезвычайного положения. Об этом сообщает пресс-служба Коменданта г. Джалал-Абад и Сузакского района.

Заместитель министра вместе с начальником УВД Джалал-Абадской области Кылычем Жолдошевым ознакомился с работой сотрудников, которые несут службу на блокпостах в Сузакском районе, а также рассмотрел некоторые вопросы и предложения местных жителей.

Он отметил о важности создания таких блокпостов, а также на месте решил многие важные опросы, возникающих у жителей. Кроме этого устранил проблемы и недостатки, выявленные на службе в блокпостах, а также создал условия сотрудникам, чтобы они работали на более высоком уровне.

Первый заместитель отметил, что сотрудники милиции четко выполняют поставленную задачу, понимают проблемы населения, а также указал на то, что в первую очередь нужно отпускать граждан, которые направляются в больницу по состоянию здоровья, грузовики, которые привозят продукты питания и медикаменты, а медицинским сотрудникам попросил тщательно проверять всех приезжих граждан и проводить соответствующую децинфекцию.

Омурзаков обратился к местным жителям.

"Призываю всех проявлять терпение и сдержанность, не поддаваться паническим настроениям. Прошу всех граждан отнестись с пониманием к проводимым органами внутренних дел

мероприятиям в связи с ситуацией из-за эпидемии коронавируса. Милиция предпринимает усиленные меры безопасности. Каждый должен проявлять ответственное отношение, мы не должны позволять нарушать законность и правопорядок. Самое главное для нас это здоровье и жизнь наших граждан" - подчеркнул Суйун Омурзаков.