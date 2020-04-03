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Ассамблея народа КР перечислит 214 тысяч сомов в фонд по борьбе с COVID-19

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- Оксана Гут
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Совет Ассамблеи народа Кыргызстана распространил обращение к народу Кыргызстана в связи с пандемией коронавируса.

"Дорогие друзья!

Мы с вами сегодня переживаем время испытаний. Пандемия напомнила, что мы – единая человеческая семья. Отстоять жизнь на планете можно только сообща, во всеоружии разума и ответственности каждого.

Правильными и согласованными действиями мы справимся с бедой. За нашими плечами – опыт поколений, житейская мудрость традиций и вечная вера в лучшее.

А сегодня мы должны помогать друг другу, быть разумными и дальновидными, внимательными и заботливыми, ответственными за жизнь свою и всех, кто рядом. Мы, народ Кыргызстана, можем добиться успеха, соблюдая все правила чрезвычайного положения", - говорится в сообщении.

Также известно, что решением президиума Совета Ассамблеи в онлайн режиме было принято решение перечислить в фонд поддержки по борьбе с коронавирусом COVID-19 214 000 (двести четырнадцать тысяч) сомов. Кроме того, сообщается, что и индивидуально бизнесменами перечисляются деньги в этот фонд.


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URL: https://www.vb.kg/386830
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