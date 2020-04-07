Российские военные оказали гумпомощь храму в Кыргызстане

Военнослужащие российской авиабазы "Кант" в Кыргызстане оказали гуманитарную помощь приходу храма Покрова Пресвятой Богородицы города Кант. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ, в структуру которого входит данная база.

Российские летчики и прихожане войскового храма Александра Невского (был построен на территории базы и освящен в 2017 году), члены их семей передали наборы продовольствия, бытовой химии, предметы первой необходимости и игрушки для нуждающихся ребятишек.

Как отметили в пресс-службе ЦВО, помощь многодетным семьям и семьям, оказавшимся в трудном социальном положении, стала доброй традицией для военнослужащих "Канта". Они также посещают детский патронатно-адаптационный центр "Умут", навещают ветеранов, организуют экскурсии для школьников, а в прошлом году отремонтировали здешний мемориал участникам Великой Отечественной войны. Сбором продуктов, одежды, обуви и других вещей занимается группа "Милосердие", созданная при войсковом православном храме Александра Невского.

Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы иерей Олег Бибик выразил благодарность за заботу и попечение, оказанное российскими военнослужащими.

Российская авиационная база "Кант" является частью Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств-участников этой организации. На вооружении авиабазы имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.