В Санкт-Петербурге кыргызстанца ранили из пистолета

В Санкт-Петербурге местный житель и гражданин Кыргызстана устроили разборку с применением холодного и травматического оружия. В итоге кыргызстанец получил пулевое ранение.

Как сообщили в местных правоохранительных органах, инцидент произошел днем в центре города, на Невском проспекте. Согласно показаниям одного из участников конфликта, 42-летнего местного жителя, конфликт у него возник с двумя прохожими. В какой-то момент один них, с которым происходила словесная перепалка, вдруг достал нож и стал размахивать им. В целях с самозащиты петербуржцу, мол, пришлось защищаться с помощью травматического оружия

В результате произведенного выстрела незнакомец с ножом получил непроникающее ранение левого бедра. Его пришлось госпитализировать, а остальных двоих участников разбирательства доставили в полицию. Пострадавший оказался 27-летним приезжим из Кыргызстана, который не так давно прибыл в северную столицу России.

Травматический пистолет и нож были изъяты сотрудниками полиции. Они сейчас выясняют все обстоятельства происшедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Жизни раненного ничего не угрожает.