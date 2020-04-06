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Премьер-министра Абылгазиева срочно отправили в карантин

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- Александр Тузов
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Сразу после завершения двухдневного рабочего визита в Ошскую и Джалал-Абадскую области премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев, равно как и все остальные 12 членов делегации, сопровождавшие главу кабмина, прошли экспресс-тест на выявление коронавирусной инфекции.

Ни у одного из них вирус не был обнаружен. Однако в целях минимизации рисков премьер-министр и 12 его сотрудников отправлены на домашний карантин на три дня.

Важно: экспресс-тесты сдали вообще все сотрудники Аппарата Правительства Кыргызской Республики, задействованные в оперативной работе по координации усилий в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Что касается двухдневной рабочей поездки премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева на юг, то он первsм делом проверил работу санитарно-карантинных постов в Джалал-Абадской области и Ошской областях.

Глава Правительства ознакомился с инфраструктурой санитарно-карантинных постов в Сузакском районе и городе Джалал-Абад, пообщался с несущими там дежурство военнослужащими, милиционерами, спасателями, медиками и санитарами.

Премьер-министр был проинформирован, что на сегодняшний день обстановка в Джалал-Абадской области стабильная, а граждане проявляют ответственность и понимание условиям чрезвычайного положения.

Глава Правительства подчеркнул, что от слаженности и качества совместной работы зависит эффективность борьбы с коронавирусной инфекцией. Он отметил, что государство решает все вопросы финансирования, чтобы обеспечить медиков всем необходимым, и разворачивает масштабную работу по оказанию помощи малообеспеченным семьям.

Мухаммедкалый Абылгазиев дал ряд поручений, касающихся дальнейшего обеспечения правового исполнения режима чрезвычайного положения.

Также Глава Правительства ознакомился с ходом весенне-полевых работ, подчеркнув, что введенный режим никак не должен повлиять на их проведение на должном уровне. Премьер-министр вновь подчеркнул, что в стране нет никаких ограничений для грузопотока, предпринимателей и аграриев.

Премьер-министр поблагодарил личные составы постов за службу и подчеркнул, что государство примет все необходимые меры для поддержки медиков, милиционеров и военнослужащих.

Комендант города Ош Малик Нурдинов доложил прнемьер-министру, что на сегодняшний день ситуация в Ошской области стабильная, а санитарно-карантинные посты продолжают работу в усиленном режиме. Он также отметил, что вопросы с обеспечением постов средствами индивидуальной защиты и питанием полностью решены.

Глава Правительства подчеркнул важность эффективной работы санитарно-карантинных постов для создания условий в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Абылгазиев посетил склады материальных резервов в Ошской области и ознакомился с процессом складирования и раздачи муки для малообеспеченных семей в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях.

Как проинформировали премьер-министра, для нужд трех областей уже роздано свыше 1000 тонн муки: запасов муки хватает.

Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что на сегодняшний день резервов государства достаточно и ни одна нуждающаяся семья не должна остаться без внимания.

Глава Правительства также ознакомился с ходом весенне-полевых работ в Ошской области. Он отметил, что несмотря на режим чрезвычайного положения, все весенне-полевые работы должны быть проведены в срок и на должном уровне.

Как сообщил министр сельского хозяйства и мелиорации Эркинбек Чодуев, для аграриев создаются все необходимые условия для успешного проведения весенне-полевых работ. По его словам, никаких проблем с поставкой минеральных удобрений, семян и горюче-смазочных материалов нет. Для оперативного снятия вопросов запущен call-центр и возникающие вопросы своевременно решаются при содействии органов местного самоуправления. Кроме того, выстроен механизм взаимодействия с комендатурами.

Министр особо отметил, что последнее решение Республиканского штаба об отмене пропусков для грузовых автомобилей значительно облегчило условия проведения весенне-полевых работ.

Премьер-министр встретился и с волонтерами Красного Полумесяца, оказывающими помощь в борьбе против COVID-19. Активисты рассказали премьер-министру о проводимой работе по оказанию помощи и содействия государственным органам и местным властям. Волонтеры продемонстрировали средства индивидуальной защиты, а также товары первой необходимости, которые раздаются гражданам.

"Именно в подобные тяжелые дни особенно важны такие человеческие качества, как доброта и милосердие. Я горжусь такими соотечественниками, как вы, которые, несмотря на все сложности и опасности, продолжают помогать своим согражданам. Хочу искренне поблагодарить всех вас от имени Правительства Кыргызской Республики", - сказал волонтерам Абылгазиев.


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URL: https://www.vb.kg/386859
Теги:
Баткенская область, волонтерство, гуманитарная помощь, Джалал-Абадская область, Ошская область, Красный Полумесяц, эпидемия, Мухаммедкалый Абылгазиев, карантин
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