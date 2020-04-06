Карантин в Бишкеке. Какие улицы перекрыты для прохода граждан и авто

Накануне комендатура города Бишкек сообщила о расширении карантинной зоны. Как уточняется, добавленная часть территории, где проведут дезинфекцию, будет закрыта для прохода граждан и проезда автомототранспорта на пересечении следующих улиц:
Мавлянова - 7-апреля
7-апреля - Мавлянова
7-апреля - Ахунбаева
7-апреля – А.Токомбаева
А.Токомбаева - Каралаева
А.Токомбаева - Жетигашкаева
А.Токомбаева - Куттубаева
А.Токомбаева – Сухэ-Батора
А.Токомбаева - НТС
А.Токомбаева – Ж.Пудовикна
А.Токомбаева - АЗС
А.Токомбаева – Б.Баатыра
А.Токомбаева – выезд в 10 мкр.
А.Токомбаева - Малдыбаева
А.Токомбаева - Токтоналиева
А.Токомбаева – пр. Манаса
А.Токомбаева - Тыналиева
Садырбаева – заезд в мкр. Джал
Садырбаева – безымянный переулок дом 235
Садырбаева – Валдайская
Садырбаева – Ахунбаева
Садырбаева – Коперника
Садырбаева – Серафимовича
Садырбаева – С.Боронбаева
Садырбаева – Гагарина
Гагарина – Садырбаева север
Термечикова - Североипподромная
Льва-Толстого - Садырбаева
Льва-Толстого - Тайшетская
Льва-Толстого - Левоневского
Льва-Толстого - Украинский пер.
Льва-Толстого - Асаналиева
Льва-Толстого - Бакаева
Молодая Гвардия – Жибек Жолу
Молодая Гвардия – АЗС
М. Ганди - Куренкеева
М. Ганди - Кудрука
М. Ганди - Учкоргонская
М. Ганди - Атбашинская
М. Ганди - Урицкая
М. Ганди - Баялинова
Т. Молдо - БЧК
Орозбекова - БЧК
Элебесова - БЧК
Осмонкулова - БЧК
Жибек Жолу – Курманжан Датка
Лермонтова – Муса Жалила
Лермонтова - Салиева
Лермонтова – Фрунзе
Лермонтова - Кишиневская
Лермонтова – Акылбека
Лермонтова - Хивинская
Лермонтова – пр .Чуй
Ч.Атинская – Льва Толстого
Ч.Атинская – Исакеева
Ч.Атинская – Анкара
Анкара – выезд с ж/м "Алтын Ордо"
Анкара - Достоевский
Анкара – Достоевский север.
Ранее перекрытая территория центральной части города, также будет закрыта на карантин для проведения дальнейших работ по дезинфекции.