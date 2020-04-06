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Карантин в Бишкеке. Какие улицы перекрыты для прохода граждан и авто

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- Оксана Гут
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Накануне комендатура города Бишкек сообщила о расширении карантинной зоны. Как уточняется, добавленная часть территории, где проведут дезинфекцию, будет закрыта для прохода граждан и проезда автомототранспорта на пересечении следующих улиц:

Мавлянова - 7-апреля

7-апреля - Мавлянова

7-апреля - Ахунбаева

7-апреля – А.Токомбаева

А.Токомбаева - Каралаева

А.Токомбаева - Жетигашкаева

А.Токомбаева - Куттубаева

А.Токомбаева – Сухэ-Батора

А.Токомбаева - НТС

А.Токомбаева – Ж.Пудовикна

А.Токомбаева - АЗС

А.Токомбаева – Б.Баатыра

А.Токомбаева – выезд в 10 мкр.

А.Токомбаева - Малдыбаева

А.Токомбаева - Токтоналиева

А.Токомбаева – пр. Манаса

А.Токомбаева - Тыналиева

Садырбаева – заезд в мкр. Джал

Садырбаева – безымянный переулок дом 235

Садырбаева – Валдайская

Садырбаева – Ахунбаева

Садырбаева – Коперника

Садырбаева – Серафимовича

Садырбаева – С.Боронбаева

Садырбаева – Гагарина

Гагарина – Садырбаева север

Термечикова - Североипподромная

Льва-Толстого - Садырбаева

Льва-Толстого - Тайшетская

Льва-Толстого - Левоневского

Льва-Толстого - Украинский пер.

Льва-Толстого - Асаналиева

Льва-Толстого - Бакаева

Молодая Гвардия – Жибек Жолу

Молодая Гвардия – АЗС

М. Ганди - Куренкеева

М. Ганди - Кудрука

М. Ганди - Учкоргонская

М. Ганди - Атбашинская

М. Ганди - Урицкая

М. Ганди - Баялинова

Т. Молдо - БЧК

Орозбекова - БЧК

Элебесова - БЧК

Осмонкулова - БЧК

Жибек Жолу – Курманжан Датка

Лермонтова – Муса Жалила

Лермонтова - Салиева

Лермонтова – Фрунзе

Лермонтова - Кишиневская

Лермонтова – Акылбека

Лермонтова - Хивинская

Лермонтова – пр .Чуй

Ч.Атинская – Льва Толстого

Ч.Атинская – Исакеева

Ч.Атинская – Анкара

Анкара – выезд с ж/м "Алтын Ордо"

Анкара - Достоевский

Анкара – Достоевский север.

Ранее перекрытая территория центральной части города, также будет закрыта на карантин для проведения дальнейших работ по дезинфекции.


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URL: https://www.vb.kg/386862
Теги:
перекрытие дорог, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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