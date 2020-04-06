В Караколе сваркой заварили подъезды домов из-за коронавируса

В Караколе местные власти ужесточили меры по недопущению распространения коронавируса. Об этом VB.KG подтвердили в мэрии города.

Так, накануне были установлены бетонные заграждения, которые препятствуют проезду автотранспорта по городу. Хотя, в городе нет режима чрезвычайного положения, но порядки там действуют практически как в Бишкеке.

Вчера же местные власти сваркой заварили подъезды в многоквартирном доме. По их данным, в одной из квартир проживает мужчина, который вернулся с хаджа. У него проявились симптомы коронавируса.