Дезинфекция сваркой. Власти Каракола объяснили заваренные подъезды

Проводя дезинфекцию в подъездах дома, где проживает мужчина с симптомами COVID-19, власти Каракола применили сварку и провели "работы по ремонту парадных дверей с применением сварочного аппарата". Об этом сообщает мэрия города Каракол.

Отметим, ранее стало известно, что городские власти заварили двери в подъездах одного из домов.

- Информация, о том что двери подъезда одного из домов города Каракол муниципалитет заблокировал, не соответствует действительности, - сообщают в муниципалитете. - Вечером, 5 апреля, в целях обеспечения безопасности горожан, городским штабом было принято решение об оцеплении дома №55 в районе Кирпичного завода. Так, как у одного из жильцов данного дома были обнаружены симптомы COVID-19. С 30 марта он с семьей из 5 человек находится в обсервации областной объединенной больницы. В связи с тем, что он не пожелал дать информацию медикам о лицах, с которыми он имел контакт, было принято решение, о том, чтобы придать дому особый карантинный статус.

В ходе мероприятий по дезинфекции дома были проведены работы по ремонту парадных дверей с применением сварочного аппарата.

Мэрия Каракола отмечает, что муниципалитет не намерен вводить абсолютное ограничение на передвижение граждан. Маршрутные листы можно получить по ватсап номеру +996701392260.