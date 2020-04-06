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В Санкт-Петербурге кыргызстанку порезали ножом

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- Евгений Денисенко
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В одну из больниц Санкт-Петербурга госпитализировали с ножевыми ранениями уроженку Кыргызстана. По информации местных правоохранительных органов, она пострадали от рук своего сожителя.

Инцидент произошел 5 апреля в одной из городской квартир. Ему, по имеющейся информации, предшествовало небольшое застолье. В результате употребления обоими участниками алкоголя между ними возникла ссора, которая и завершилась поножовщиной.

Пострадавшую доставили в больницу в состоянии средней тяжести, врачи оказали ей необходимую медицинскую помощь. Мужчину, схватившегося за нож, задержали.

Напомним, что буквально накануне в Санкт-Петербурге был зафиксирован еще один инцидент с поножовщиной, одним из участников которого также стал кыргызстанец. Вместе со своим знакомым он вступил на улице в конфликт с 42-летним местным жителем и в какой-то момент выхватил нож. Но тут же был ранен выстрелом из травматического оружия, произведенным оппонентом. 27-летнего мигранта из Кыргызстана госпитализировали с непроникающим ранением левого бедра.


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URL: https://www.vb.kg/386874
Теги:
ранение, Россия, Кыргызстан, Мигрант
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