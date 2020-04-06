Новый министр здравоохранения. Пять фактов о Сабыржане Абдикаримове

После того, как Совет безопасности разгромил работу Министерства здравоохранения из-за роста числа пациентов с COVID-19, пост главного врача республики занял Сабыржан Абдикаримов, заменив на посту Космосбека Чолпонбаева. Редакция VB.KG собрала несколько фактов о новом министре здравоохранения, на которого теперь возложена миссия по спасению жизни и здоровья кыргызстанцев.

Факт первый. Специалист по эпидемиям

Эпидемии – это основное направление, в котором работает Сабыржан Абдикаримов. В 1981 году он начал свою карьеру в качестве санитарного врача в штате санитарной эпидемиологической станции. В 1993 году его повысили до начальника санитарно-эпидемиологического управления Министерства здравоохранения КР. Позже ведомство стало называться Департаментом санитарно-эпидемиологического надзора, но возглавлял его по-прежнему Абдикаримов. Вплоть до 2007 года. Тогда его повысили до должности заместителя министра здравоохранения, в качестве главного санитарного врача. Эту должность он занимал до 2013 года.

Надо сказать, что эпидемиологическая ситуация в Кыргызстане все эти годы остается сложной. Много случаев туберкулеза, рост числа людей с ВИЧ, вспышки кори, энцефалита, бруцеллёза и других опасных болезней. Впрочем, до массовых заражений дело ни разу не доходило.

Факт второй. Скандал с заражением СПИД

Совпадение или нет, но назначение Сабыржана Абдикаримова совпало с раскручиванием скандала, который до сих пор припоминают медикам. Тогда в Ноокатском районе Ошской области у 9 детей и двух взрослых нашли ВИЧ. Сообщалось, что пациенты заразились им в больнице после медицинских процедур. Всего в тот период было выявлено 42 случая ВИЧ-инфицирования, которые с большой долей вероятности, произошли в больнице. В 2008 году суд признал виновными 14 медиков, позже приговор отменили.

Тогда Сабыржан Абдикаримов оказался в эпицентре скандала. Он подтвердил не только то, что внутрибольничные заражения, действительно, произошли, но, по его словам, это происходило и раньше. Во многом благодаря прозрачной работе Минздрава в тот момент, позже родители заболевших детей, смогли получить небольшие компенсации от государства, некоторым выдали квартиры.

Кстати, министром здравоохранения в то время был Туйгунаалы Абдраимов. Многие о нем узнали в 2019 году. Тогда он занимал пост полпреда Чуйской области и во время столкновений местных жителей отказался ответить на вопрос журналистки, объяснив, что ему не нравится ее лицо. Впрочем, министром здравоохранения он был недолго и уже в 2008 году был назначен послом в Южной Корее.

Факт третий. Свиной грипп

Для Сабыржана Абдикаримова COVID-19 – вторая пандемия в его карьере. В 2009 году, будучи главным санитарным врачом, именно он готовил инфекционистов к появлению заморского вируса. Заболевших встречали на вокзале и увозили в больницу, а контактирующих с ними людей брали под наблюдение. Тогда в бишкекских аптеках, точно также как и сейчас, закончились медицинские маски. Люди паниковали, а СМИ ежедневно давали сводки о новых зараженных. Досчитали до 30 пациентов. После этого всплеск заболевания А/H1N1 пошел на спад, толком не успев начаться. Возможно, просто повезло… По крайней мере многие европейские политики обвинили ВОЗ в искажении фактов и лоббировании интересов фармкомпаний. Доказать, правда, ничего так и не удалось.

Факт четвертый. Дважды министр здравоохранения

Мало кто помнит, но Абдикаримов уже занимал пост министра здравоохранения. Это было в 2010 году. Тогда, члены Временного правительства стали массово разбегаться из кабинета министров, чтобы успеть подготовиться к предстоящим выборам в Жогорку Кенеша. Тогда президент переходного периода Роза Отунбаева решила собрать новый состав правительства и назвала его "техническим". Сабиржан Абдикаримов у которого депутатских амбиций не оказалось, согласился возглавить ведомство на несколько месяцев. Он был министром меньше полугода, новый состав ЖК потом утвердил другого министра, а он вернулся в кабинет "зама".

Факт пятый. Ни партии, ни бизнеса

Новый министр здравоохранения стал членом кабинета министров не благодаря партийным шефам. Кандидатуру предложил премьер-министр. Сабиржан Абдикаримов не является членом какой-либо партии. По крайней мере, в партийных списках его имени нет. В базе Минюста также нет сведений, что он владеет каким-либо бизнесом. Известно, что Абдикаримов преподавал в КГМА и является членом диссертационного совета. Кстати, входит туда вместе с Раисой Атамбаевой.