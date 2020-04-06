Милиция выявила авто, выезжающее из Бишкека, с поддельным пропуском

Сотрудники ГУВД Чуйской области выявили факт использования поддельного пропуска для перемещения по городу Бишкек в период чрезвычайного положения. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

5 апреля 2020 года примерно в 17:00 часов сотрудники ОВД Аламединского района и УОБДД Чуйской области на фильтрационном посту при въезде в село Ленинское остановили для проверки автомашину марки Toyota Ipsum белого цвета. Автомашиной управлял 49-летний гр. К.В., житель Чуйской области.

В ходе проверки документов выявлен факт использования поддельного пропуска для свободного перемещения по городу Бишкек в период введения чрезвычайного положения.

Собранные материалы переданы в следственную службу ОВД Аламединского района Чуйской области для дальнейшего разбирательства.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП.