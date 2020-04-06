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Милиция выявила авто, выезжающее из Бишкека, с поддельным пропуском

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- Оксана Гут
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Сотрудники ГУВД Чуйской области выявили факт использования поддельного пропуска для перемещения по городу Бишкек в период чрезвычайного положения. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

5 апреля 2020 года примерно в 17:00 часов сотрудники ОВД Аламединского района и УОБДД Чуйской области на фильтрационном посту при въезде в село Ленинское остановили для проверки автомашину марки Toyota Ipsum белого цвета. Автомашиной управлял 49-летний гр. К.В., житель Чуйской области.

В ходе проверки документов выявлен факт использования поддельного пропуска для свободного перемещения по городу Бишкек в период введения чрезвычайного положения.

Собранные материалы переданы в следственную службу ОВД Аламединского района Чуйской области для дальнейшего разбирательства.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП.


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URL: https://www.vb.kg/386888
Теги:
ГУВД, задержание, подделка, Чуйская область, Кыргызстан
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