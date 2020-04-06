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Минсельхоз КР: Высокими темпами идет посев пшеницы, ячменя, сахарной свеклы

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- Оксана Гут
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Весенне-полевые работы в Кыргызстане ведутся полным ходом. Об этом сегодня, 6 апреля, заявил замминистра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР Жаныбек Керималиев. По его словам, весновспашка выполнена на площади 291,1 тысяч гектаров или 47,4 % всего объёма, что на 37,3 тысяч гектаров больше 2019 года.

"На 3 апреля 2020 года подкормка посевов озимых зерновых колосовых культур проводится повсеместно и уже выполнена на площади 89,2 тыс га или 74,7 % от общего объёма. Это на 11,1 тыс га больше прошлогоднего уровня. Высокими темпами осуществляется посев пшеницы и ячменя. На сегодняшний день по республике уже посеяно 173,4 тыс га или 56,4 % к намеченному плану, что на 24,8 тыс га больше аналогичного периода 2019 года", - отметил Керималиев.

Также, сообщает он, хорошими темпами идет посев сахарной свеклы. Уже посеяно 3,44 тысяч гектаров (или 24,5%).

"В Чуйской области посеяно 3,4 тысяч гектаров, а в Таласской уже начали посев. При том, что в прошлом году на эту дату он еще не начинался", подчеркнул замминистра.

Керималиев считает, что высокие темпы проводимых текущих полевых работ стали возможны благодаря налаженной в республике системе предоставления сельхозтехники в лизинг.

"В результате, фермеры только за последние 10 лет приобрели более 3 тыяч. единиц тракторов и другой сельскохозяйственной техники", заключил Жаныбек Керималиев.


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URL: https://www.vb.kg/386893
Теги:
Минсельхоз, пшеница, сельское хозяйство, Кыргызстан
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