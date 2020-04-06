Депутат Госдумы: Очнитесь! Что вы делаете? Какой ценой вы "спасете" людей?

Депутат Государственной Думы РФ Валерий Рашкин в своем блоге на сайте радиостанции "Эхо Москвы" дал оценку действиям российских властей по предотвращению распространения коронавируса в стране. Так народного избранника возмущает, что правительство РФ больше помогает зарубежным странам, чем своим гражданам (Орфография и стилистика автора сохранены):

"Не знаю, какая новость потрясла меня в последние два дня больше – то, что Россия бросает на произвол судьбы своих граждан, оказавшихся заложниками пандемии в зарубежных странах, или то, что букмекерская контора "Фонбет" включена правительством в список системообразующих компаний, которым государство будет оказывать финансовую помощь… Вроде новости совершенно разные, а всё равно – одного порядка, об одном и том же – об абсолютном цинизме и безумии…

Со всех экранов и изо всех щелей нам каждый день говорят о том, что все эти "беспрецедентные меры", которые предпринимает государство, только для одной цели – во имя спасения граждан, сохранения жизней людей, будущего нашей страны. Об этом вещают Путин, Мишустин, Медведев, Собянин – и так далее по списку. Власть не торопится помогать населению деньгами: "Бюджеты треснут…" (@С.С.Собянин). Но, казалось бы, что уж проще – помогите так, как вы любите: военно-транспортными самолетами, бортами МЧС и Министерства обороны. Это и эффективно, и картинка красивая - чтобы по государственным каналам показывать, как Россия "своих не бросает". Тем более, что вот они – российские самолеты – летят в Италию, в Сербию, в США… Доставляют военных, медиков, лекарства, медицинское оборудование. Так спасите людей! Своих людей! Тех, кого эпидемия и закрытие границ заперли в чужих странах в разных концах света. Людей, которые остались без денег, без жилья, без возможности получать медицинскую помощь, еду… Их по разным оценкам, даже не сотни, а тысячи! Среди них дети и старики. Они что – менее ценные, чем те, кого мы пытаемся спасти от коронавируса?

Сколько людей умерло от вируса в России? По последним данным, 34 человека. Вероятно, ценой всех предпринимаемых чрезвычайных мер будет спасено еще столько же. Ну, хорошо, в десять раз больше. Но почему во имя этого государство – безо всяких сомнений – готово пожертвовать жизнями тысяч граждан, которых мы бросаем просто на погибель. "Подыхайте! Сейчас не до вас" - таков посыл решения властей об отказе возвращения россиян, оказавшихся за границей не по своей воле.

И этим на самом деле не исчерпывается весь абсурд и ужас ситуации, которая происходит на наших глазах и при нашем покорном молчании.

Я уже писал об этом. О том, что вместо пиара на теме помощи Италии и другим странам наша власть обязана спасать собственный народ. О том, что если сейчас государство не займется вопросами экономики, не примет пакет мер по реальной поддержке малого и среднего бизнеса, спасению населения от обнищания – нас ждет катастрофа. Реальная катастрофа, по сравнению с которой последствия распиаренной пандемии покажутся смешными. Мы продолжаем бегом бежать к той черте, заступив за которую, вернуться будет уже невозможно.

Деньги – это кровь экономики, которая питает государство. Если доходы людей снижаются, если люди не тратят деньги на покупки, отдых, развлечения, если закрываются предприятия, рестораны, магазины – "кровь" перестает циркулировать по организму. К чему это ведет? Правильно – к смерти. Когда, например, человек ранен – а Россия получила серьезную рану от обрушения курса рубля и катастрофического падения цен на нефть - что нужно делать для его спасения? Восполнять кровопотерю, переливать кровь. Что же делает российская власть? Она наоборот полностью останавливает "кровообращение" - закрывая людей на месяц на "нерабочие дни", полностью останавливая работу целых отраслей. Я еще раз спрашиваю: "Для чего это делается?" Что делать с сотнями тысяч и миллионами людей, которые могут не пережить последствий тех безумных решений, которые "героически предпринимает" нынешняя российская власть.

Товарищи и господа, заигравшиеся в этот голливудский фильм-катастрофу, очнитесь. Что вы делаете? Какой ценой вы "спасете" россиян, "бабушек и дедушек", которых вы давно уже сами довели до нищеты и обрекли на жалкое существование?

Уверен, что сейчас смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных стрессом от потери работы, накоплений, перспектив потери ипотечного жилья – уже превысила число жертв коронавируса во много раз. Через два-три месяца даже те, у кого были какие-то накопления – проедят их, сидя без работы и в "карантине", который официально власть так и не объявила. Начнутся самоубийства. Начнутся бытовые и бандитские разборки, как было в девяностых. Увеличится число смертей от наркомании и алкоголизма, которые неминуемо начнут расти на фоне обнищания, отчаяния, безнадеги и отсутствия работы и перспектив".