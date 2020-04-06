В Японии вводят режим ЧС

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе пресс-конференции заявил, что на фоне коронавируса намерен объявить о введении режима чрезвычайной ситуации во вторник, 7 апреля. Трансляция велась телеканалом NHK, сообщают РИА новости.

"Уже 7 апреля я намерен объявить о введении режима чрезвычайной ситуации", - подчеркнул Абэ.

Меры будут распространяться на столичный регион Токио и шесть префектур, в частности, Осака, Фукуока, Тиба, Канагава, Сайтама, Хёго.

Вместе с этим Абэ подчеркнул, что "в отличие от зарубежных стран, закрытия городов не будет".

Японский премьер также объявил о пакете антикризисных мер, который правительство намерено направить на снижение негативного эффекта от коронавируса. По словам Абэ, "пакет мер составит 108 триллионов иен (989 миллиардов долларов), что эквивалентно около 20% ВВП страны".

В частности, средства пойдут на поддержку бизнеса, пострадавшего в условиях пандемии. Кроме этого, 6 триллионов иен (около 5,5 миллиарда долларов) пойдут на денежные выплаты тем, чьи доходы резко сократились в связи с ограничительными мерами из-за распространения коронавируса. Как ранее сообщали японские СМИ, каждая семья, доход которой упал из-за пандемии, получит около 300 тысяч иен (примерно 2,7 тысячи долларов).

В марте правительство Японии одобрило временный закон, позволяющий объявлять чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса в стране. Теперь при необходимости премьер-министр Японии Абэ Синдзо может объявить чрезвычайное положение для отдельных регионов страны в связи с распространением коронавирусной инфекции. После того как объявление будет сделано, местные муниципалитеты получают возможность потребовать от местных жителей не покидать свои дома, а также временно использовать частные земельные участки и помещения для оказания медицинских услуг. В случае если частное лицо откажется предоставить объекты в пользование, местные власти имеют право конфисковать необходимое им имущество.

По данным на 16.00 по местному времени (10.00 мск), в Японии зафиксировано 4592 случаев заражения коронавирусной инфекцией с учетом 712 человек из числа бывших пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond Princess, которое оставалось более 1,5 месяцев на карантине в японской Йокогаме. Наибольшее число заражений в Токио (1033 человека) и в префектуре Осака (408 человек). Всего скончались 106 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончались.