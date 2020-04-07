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Волк Арчи, макака Оскар и лама Арнольд ждут помощи от людей (фото)

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- Айжан Мамбеталиева
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В единственном столичном реабилитационном зоопарке ZooBishkek бедственное положение – не хватает средств, чтобы кормить животных.

Немалая часть животных, а их больше тридцати видов, спасены от браконьеров и охотников. Отдают зверей и нерадивые хозяева, которые когда–то завели диковинного зверька, а как ухаживать, не знали, вот и отдали. Сейчас там обитают лисы, сурикаты, еноты, кенгуру, макаки, шакалы, дикобраз, лама, павлины и многие другие.

Волк Арчи – настоящий любимец сотрудников и посетителей зоопарка. Последние рассказывают, что когда–то Арчи поймали охотники и посадили на цепь в собачьем питомнике. На нем тренировали собак, чтобы те учились загонять диких животных. А когда волк настолько ослаб, что почти уже умирал, его отдали команде ZooBishkek. Почти полгода бедолагу лечили и откармливали. Он был настолько измучен и истощен, что ребра выпирали побокам. Сейчас он вполне здоров и кажется даже счастлив. В зоопарке создают все условия, чтобы ему было комфортно и уютно. И обязательно сытно кормят. К сожалению, волка уже не получится отпустить на волю - в диких условиях он не выживет, потому что не сможет самостоятельно добывать пищу. Также большой риск, что волка отстрелят, если он будет подходить близко к жилищам, а ведь он может, поскольку привык к людям.

В зоопарке принимают всех, подлечивают, реабилитируют. Тех,

кого можно отпустить на волю, со временем отпускают, а тех, кто уже не сможет прожить без людей, оставляют. В прошлом году, например, в горах выпустили пару диких лис и шакала, отпустили на волю более десяти птиц, передали в Федерацию салбууруна краснокнижного беркута. Того самого, который красуется на изображении герба страны.

Находится ZooBishkek на территории парка аттракционов "Асанбай" и существует в большей степени за собственный счет директора, а также благодаря небольшим сборам от билетов для посетителей. Цены за вход символические.

Сейчас зоопарк тоже закрыт на карантин и лишен той небольшой части доходов с продажи билетов, что покрывала хотя бы третью часть расходов на содержание подопечных. Сотрудники месяц скидывались на питание зверят. А директор продал личные вещи, чтобы закупить корма. Но продавать больше нечего.

В нынешних условиях сотрудники зоопарка не могут просить горожан принести в помощь продукты. Но просят поучаствовать в сборе средств на продукты питания первой необходимости для подопечных.

Элсом 0556 66 66 02

Еще можно пополнить карты:

Оптима: 4169 5853 4284 8503 (инициалы З.М.Т.)

БТА банк: 4268 8200 4000 0960 (инициалы Ш. В.)


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Теги:
зоопарк, Бишкек, Кыргызстан, животные, Помощь
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