Будет ли продлен режим ЧП в Кыргызстане? Ответ Минздрава

Решение о продлении режима ЧП еще не принято. Об этом на брифинге 7 апреля сообщил министр здравоохранения КР Сабиржан Абдикаримов. Он отметил, что дни до окончания режима ЧП будут показательными.

"Прогнозы давать рановато. Есть еще 8 дней, смотря как будет складываться эпидемиологическая ситуация. Мы внесем предложение в республиканский штаб, а он примет решение о продлении или снятии режима ЧП", - сказал Абдикаримов.

Также он затруднился ответить на вопрос, на какую неделю, месяц придется пик заболеваемости.

"Сейчас сказать сложно. Мы занимаемся прогнозом, как закончим, так и озвучу информацию", - пояснил глава Минздрава КР.

В Кыргызстане на 7 апреля 2020 года количество инфицированных COVID-19 составило 228. Из них:

Бишкек – 25

Джалал-Абадская область – 80

Иссык-Кульская ообласть – 3

Нарынская область – 5

Баткенская область – 4

Ошская область – 86

Ош – 20

Чуйская область – 5.

Из них количество инфицированных COVID-19 врачей составляет 19.

"Все они получают соответствующее лечение и находятся в больницах. Состояние удовлетворительное, проявлений заболевания нет", - сообщил Абдикаримов.