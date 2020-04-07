Будет ли продлен режим ЧП в Кыргызстане? Ответ Минздрава

Решение о продлении режима ЧП еще не принято. Об этом на брифинге 7 апреля сообщил министр здравоохранения КР Сабиржан Абдикаримов. Он отметил, что дни до окончания режима ЧП будут показательными.
"Прогнозы давать рановато. Есть еще 8 дней, смотря как будет складываться эпидемиологическая ситуация. Мы внесем предложение в республиканский штаб, а он примет решение о продлении или снятии режима ЧП", - сказал Абдикаримов.
Также он затруднился ответить на вопрос, на какую неделю, месяц придется пик заболеваемости.
"Сейчас сказать сложно. Мы занимаемся прогнозом, как закончим, так и озвучу информацию", - пояснил глава Минздрава КР.
В Кыргызстане на 7 апреля 2020 года количество инфицированных COVID-19 составило 228. Из них:
Бишкек – 25
Джалал-Абадская область – 80
Иссык-Кульская ообласть – 3
Нарынская область – 5
Баткенская область – 4
Ошская область – 86
Ош – 20
Чуйская область – 5.
Из них количество инфицированных COVID-19 врачей составляет 19.
"Все они получают соответствующее лечение и находятся в больницах. Состояние удовлетворительное, проявлений заболевания нет", - сообщил Абдикаримов.