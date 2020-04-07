Добровольный патент стал в пять раз дешевле для граждан стран ЕАЭС

Граждане стран ЕАЭС теперь будут приобретать патент за ту же сумму, что и граждане КР. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

Отмечается, что правительство внесло изменения в постановление "Об утверждении базовой суммы налога на основе добровольного патента по видам деятельности" от 25 июня 2015 года № 418. В связи с этим, с 5 апреля 2020 года для граждан государств – членов ЕАЭС, осуществляющих деятельность на территории КР, коэффициент, равный 5, не будет применяться к сумме налога на основе добровольного патента.

Для остальных иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляющих деятельность на территории КР, сохраняется применение коэффициента, равного 5, но не выше базовой суммы налога.