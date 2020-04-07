"Знатоки" не смогли ответить на вопрос врача из Бишкека

В ходе очередного выпуска интеллектуальной телеигры "Что? Где? Когда?", показанного 5 апреля по российскому "Первому каналу", один из вопросов знатокам был задан врачом из Бишкека Владимирой Долтмурзиевой. Она процитировала отрывок из произведения писателя Николая Зарубина.

"Зеленые, белые, бутылочно-черные шары лежат глубокомысленными плеядами. Полосатые твари занимаются от безделья философией, саркастически морщат сферические лбы, протянув тонкие, как змеи, черные китайские косы". Что описал в этом отрывке писатель Николай Зарубин?", - озвучил вопрос ведущий телеигры.

Среди возможных вариантов ответа в процессе обсуждения предполагались рыбалка, калейдоскоп, кораллы, облака, воздушные змеи, камни под водой и другое. "Нам кажется, что писатель так мог описать рыбалку", – сказал по истечении традиционной минуты один из знатоков Ким Калачан. Он пояснил, что шары это, возможно, поплавки, косы – удочки.

Но правильным ответом оказался: "Арбузы на бахче". Причем, как выяснилось, этот вариант назывался другим знатоком Георгием Арабули, однако остался без внимания его коллег.

Счет стал 3:2 в пользу телезрителей. А Владимира Долтмурзиева выиграла своим вопросом 70 тысяч рублей. "Эти деньги отправляются в Бишкек!" - сообщил ведущий.