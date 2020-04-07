Оперативный штаб: Антивирусных препаратов и тест-систем в КР достаточно

В Кыргызстане нет недостатка антивирусных препаратов и тест-систем. Такое заявление сделал министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов на заседании Республиканского оперативного штаба.

Он отметил, что в республике в настоящее время функционируют 9 лабораторий. Наличие всех необходимых тест-систем позволит им работать на полную мощность и получить в течение ближайших дней результаты по всем замороженным биоматериалам.

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов подчеркнул важность проведения постоянной работы по обеспечению регионов страны необходимым количеством тест-систем, медикаментов, средств индивидуальной защиты.

- Необходимо на постоянной основе проводить мониторинг и контроль за обеспеченностью республики достаточным количеством необходимых медицинских препаратов, тест систем. Мы не должны терять драгоценное время в ожидании тестов. Эта работа должна вестись постоянно и быть на особом контроле. Кроме того, Министерству здравоохранения необходимо ускорить работу по закупу аппаратов искусственной вентиляции легких. Профильным службам необходимо завершить работу по замороженным биоматериалам, протестировать всех контактных лиц, усилить работу по соблюдению домашнего карантина. Нам важно провести все процедуры качественно и максимально эффективно, - сказал Кубатбек Боронов.

На заседании штаба также рассмотрели вопрос обеспечения хороших условий для работы мобильных бригад, в том числе вопросы транспорта и горячего питания, а также при возможности увеличить число таких бригад.

Министерству чрезвычайных ситуаций поручено ускорить подготовку новых мест для обсервации. Минфину поручено своевременно обеспечивать финансирование необходимых работ МВД, Минздрава, МЧС и Минсельхоза.