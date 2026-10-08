Кумтор после Centerra – сколько Кыргызстан заработал на своём золоте

История Кумтора десятилетиями была для Кыргызстана не только вопросом золотодобычи. Вокруг месторождения спорили правительства и депутаты, менялись соглашения, проходили митинги, а главным оставался вопрос: какая часть доходов от крупнейшего природного актива действительно остаётся в стране? Теперь, спустя несколько лет после окончательного расхождения с канадской Centerra Gold, можно оценивать уже не только политические заявления, но и цифры.

По данным "Кумтор Голд Компани", с января 2022‑го по июнь 2026 года предприятие перечислило в бюджет Кыргызстана 1,233 млрд долларов налогов и других обязательных платежей. Совокупная выручка за этот период достигла почти 5 млрд долларов, чистая прибыль - 2,197 млрд долларов. Ещё 741,3 млн долларов было выплачено в виде дивидендов государственному "Кыргызалтыну". Только за первое полугодие 2026 года выручка Кумтора составила 732,7 млн долларов, чистая прибыль - 418,9 млн долларов. В бюджет поступило 19 млрд сомов (около 220 млн долларов по среднему курсу), а "Кыргызалтын" получил 300 млн долларов дивидендов.

Как был урегулирован статус Кумтора

В 2022 году стороны завершили комплексное урегулирование, в рамках которого Centerra передала кыргызской стороне 100 % долей в компаниях, владевших месторождением. Одновременно Кыргызстан вышел из капитала Centerra: акции "Кыргызалтына" в канадской компании были выкуплены и аннулированы.

Стороны отказались от взаимных судебных претензий. За Кыргызстаном закрепили прибыль, полученную после введения внешнего управления, дополнительные выплаты и контроль над рекультивационным фондом. При этом на страну возложили обязательства по будущей рекультивации и экологическим расходам - таким образом, соглашение фиксировало не только передачу актива, но и распределение ответственности.

Государство теперь получает деньги сразу по нескольким каналам

Главное изменение новой модели заключается в том, что государство не только получает налоги, но и контролирует прибыль предприятия через "Кыргызалтын". За 2025 год Кумтор получил 1,434 млрд долларов выручки и более 706 млн долларов чистой прибыли. В бюджет было перечислено около 246,5 млн долларов налогов и других платежей, ещё около 148 млн долларов (13 млрд сомов) направили на дивиденды.

Но при оценке этих результатов есть важная оговорка. Рекордная прибыль обусловлена совокупностью факторов: операционной деятельностью предприятия и существенно выросшими ценами на золото на мировом рынке. В 2020 году, ещё при Centerra, Кумтор произвёл около 17,3 тонны золота - значительно больше, чем 12,1 тонны в 2025 году. Зато цена золота выросла более чем вдвое. Если в 2020‑м средняя цена реализации составляла около 1 700 долларов за унцию, то в 2025 году Кумтор сообщал уже о 3 711 долларах за унцию.

Похожий спор идёт и в Казахстане

Вопрос о том, какая доля доходов от природных ресурсов должна оставаться внутри страны, сегодня обсуждается и в соседнем Казахстане. Там речь идёт прежде всего о крупнейших нефтегазовых проектах - Тенгизе, Кашагане и Карачаганаке, соглашения по которым формировались ещё в 1990‑е годы.

Экс‑советник министра энергетики Казахстана Олжас Байдильдинов в интервью KZ24.NEWS обращал внимание на то, что национальный оператор "КазМунайГаз" контролирует лишь часть нефтедобычи страны с учётом долей в крупнейших проектах. По мнению эксперта, увеличение национальной составляющей могло бы существенно изменить объём средств, остающихся внутри Казахстана. Он также считает, что особенности старых соглашений могут стоить государству миллиардов долларов потенциальных доходов ежегодно. Это экспертная оценка, а не официально признанный размер потерь бюджета.

Для Кыргызстана этот спор звучит знакомо. Обе страны в 1990‑е годы испытывали дефицит капитала, технологий и опыта, поэтому иностранные инвесторы получали условия, которые сегодня государства оценивают уже иначе. Разница в том, что Кыргызстан в случае с Кумтором пошёл на жёсткий конфликт и в итоге получил полный контроль над активом. Казахстан пока делает ставку на переговоры и изменение условий действующих проектов.

Национальный контроль не означает отказ от иностранных технологий

Кыргызский опыт показывает, что государственная собственность не требует изоляции от иностранного бизнеса. Кумтор уже расширяется за пределы одноимённого месторождения. В 2026 году активизировалась разработка месторождения Тоголок в Иссык‑Кульской области, где на государственный баланс поставлено около 20 тонн золота.

Проектирование и строительство основных объектов поручены китайской China Nerin Engineering. При этом иностранная компания выступает подрядчиком, а само месторождение и добыча остаются под контролем кыргызской стороны. Это принципиально другая модель: иностранный партнёр предоставляет технологии и инженерные компетенции, но не получает контроль над ресурсом.

Теперь главный вопрос - насколько эффективно государство управляет Кумтором

Спор о том, кому принадлежит Кумтор завершён. Теперь важнее другой вопрос: насколько эффективно Кыргызстан способен распоряжаться этим активом. Государственное владение само по себе не гарантирует успеха. Чем больше денег проходит через национальную компанию, тем важнее независимый аудит, прозрачность закупок, контроль расходов, экологическая ответственность и понятная дивидендная политика.

Кумтор уже становится не просто одним рудником, а ядром государственной золотодобывающей системы. Именно поэтому главный итог истории с Centerra можно будет оценить не по одному рекордному году, а на длинной дистанции - особенно тогда, когда мировые цены на золото перестанут быть столь высокими.

Кыргызстан уже добился контроля над крупнейшим золотым активом страны. Теперь ему предстоит доказать, что национальное управление способно быть не только более выгодным для государства, но и более эффективным.