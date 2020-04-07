Фермер Виталий Гордиенко: Весенне-полевая компания проходит как и раньше

Как в условиях ЧС и ЧП наши аграрии справляются с сегодняшней ситуацией? У многих возникает много вопросов, появляется множество фейков, которые в порыве паники утверждают, что из-за эпидемии Кыргызстан может остаться без продуктов питания и люди будут голодать.

Мы решили дать слово самим фермерам и крестьянам, любой из которых сам может снять видео своего фермерского хозяйства, записать свое интервью и прислать в интернет-редакцию VB.KG.

Первым на нашу просьбу откликнулся молодой фермер, руководитель крестьянского хозяйства "Околица" из Панфиловского района Виталий Гордиенко. Поясним, сам он слывет человеком хозяйственным, и ответственным. Получив образование инженера по настоянию родителей, он по окончании учебы все же решил продолжить династию и заняться сельским хозяйством. В общем сегодня у нас в гостях фермер с компьютерным образованием.

Мы попросили его рассказать о том как проходят весенне-полевые работы:

- Весенне-полевая компания проходит также как и в прошлом году. Проблем с ГСМ не наблюдается, но в связи с режимом ЧС трудно достать удобрения и гербициды, но возможно. В нашем районе сейчас закончился сев зерновых, начали сеять кукурузу и свеклу. Последнюю очень мало сеют, также провели подкормку озимых. К сожалению, некоторые озимые плохо перезимовали. Подмерз яровой ячмень, но это не критично, отойдет.

Как отражается на вас рост доллара?

- Еще как. Вмиг подскочила стоимость удобрений. Например, мешок селитры до поднятия доллара стоит 815 сомов, а сейчас цена выросла до 1000 сомов. Выросла цена сельхозшин на 80-90 процентов. Пока закрыты рынки запчастей, неизвестно вырастут ли цены или нет. Думаю вырастут. Весь скачок с валютой повлечет за собой рост цен на услуги, соответственно и на продукцию. Для нас важно сейчас чтобы не было перебоев с ГСМ.

Что вы хотите показать на видео? Для нас городских жителей нужны пояснения. Вот, например, почему трактор мчится на такой скорости по полю? Ралли тракторов?

- Нет это не гонки, а ротационная борона: чем выше скорость движения, тем лучше качество обработки. Ранневесенее боронование проводится по достижению почвенной спелости при первой возможности выхода техники в поле. И применяется

для разрушения корки, уничтожения сорняков в нитевидной форме. Дает кислород корневой системе.

Вы прислали видео-клип о своем хозяйстве "Околица"?

- Да на фото люди, которые работают на земле. О крестьянах, фермерах мало рассказывают, И никто не показывает. И очень хорошо, что VB.KG решили обратить внимание на тружеников села, как говорили раньше. Очень хотелось бы увидеть, услышать своих собратьев по труду из других регионов.

Направлять видеосюжеты либо вопросы можно на ватсап или телеграмм 0555-923-603