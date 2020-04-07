Мевлют Чавушоглу: Мы призываем международное сообщество прекратить войны

Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу опубликовал в газете "Washington Times" статью под названием "То, что мы делаем сегодня, определит завтра", опубликованная 2 апреля 2020 года. В ней высокопоставленный чиновник призвал мировое сообщество прекратить все военные конфликты:

"После каждого катастрофического события каждый склонен думать, что мир никогда не будет прежним. Но правда в том, что он определенным образом должен измениться. Мировая история обременена подобными поворотными вехами, которые почти все болезненны. В течение многих лет нас предупреждали, что пандемия может быть такой катастрофической. Часть человечества, которая живет среди бушующих войн, кризисов, распада государства и человеческих страданий, может быть помилована за то, что хуже уже для них не будет. Те, кто живет в мирных, процветающих регионах, могут подумать, что ничто не может повредить им и что им суждено остаться счастливчиками. Однако какой бы ни была глобальная пандемия ни одно общество, ни один человек не может надеяться, что смертельный вирус не сможет достичь их.

Инфекции достигли всех континентов, кроме Антарктиды и число заразившихся приближается к миллиону и, несомненно, превзойдет его. Более трети человечества приказано оставаться дома, и ко всем тем жизням, которые мы уже потеряли, присоединятся десятки других. Экономический ущерб от данной пандемии также будет пугающим и может быть долгосрочным. Воздействие эпидемии на существующие государственные уязвимые места, на политику и безопасность, несомненно, вызовет проблемы для правительств по всему миру. Мы еще не увидели свет в конце этого туннеля, и мы не можем его ждать. Пришло время размышлять, а также действовать.

Глобальная система уже нуждалась в изменениях до того, как человечество было поражено коронавирусом. Турция, например, заявляла, что нам нужно реформировать систему. Мы назвали это "мир больше пяти стран", имея в виду устаревший состав Совета Безопасности ООН. Как страна, которая сталкивается с бесконечными конфликтами и которая принимает самое большое количество беженцев, мы знали, что система не работает.

В 2008 году, когда мир был поражен глобальной экономической пандемией, "Большая двадцатка" смогла обеспечить стабильность неустойчивой мировой экономики. В этот раз мы должны подготовиться к аналогичному значительному экономическому эффекту. Даже когда мы внесем необходимые изменения мы должны обеспечить работоспособность системы.

Главным приоритетом является защита здоровья и безопасность людей от COVID-19. Мы поддерживаем своевременное заявление "Большой двадцатки" (G20), лидеры стран которых обязались действовать солидарно в борьбе с пандемией и по защите глобальной экономики, в том числе, и по свободе передвижению товаров. Продление соглашений SWAP было одной из важных мер, согласованных G20. Мы также приветствуем, что наше предложение о создании Координационной группы старших должностных лиц было принято "Большой двадцаткой". Поскольку нам необходимо действовать в тесной координации по таким вопросам, как управление границами и возвращение граждан в свои страны. Я выражаю свою благодарность Канаде за представление первоначальных идей о ее модальностях. G20 снова оказывается правильным форматом в глобальном кризисном управлении.

Ряд стран также принимают сильные индивидуальные меры, включая Турцию. Однако индивидуальных усилий будет недостаточно. Глобальная проблема требует глобальных ответных действий, в первую очередь с точки зрения общественного здравоохранения, а затем экономики. Соответствующие международные учреждения должны взять на себя эффективную роль в оказании финансовой и медицинской помощи. Защита слабых общин, нелегальных мигрантов и беженцев, а также оказание поддержки принимающим странам приобретают еще большую важность. Глобальные сети поставок и грузоперевозок должны работать беспрепятственно. Санкции, которые стали безрассудно используемым инструментом политики, должны оцениваться с гуманитарной точки зрения. Многие санкции, в том числе против Ирана, наносят ущерб не только иранскому народу, но также и его соседям. Во время пандемии данный риск еще выше. Развивающиеся и наименее развитые страны, особенно в Африке, не должны оставаться позади.

Сквозная тема в столь необходимых глобальных ответных мерах заключается в прекращении конфликтов, которые влекут за собой очень тяжелые последствия для людей, экосистемы, экономики и нашей совести. Поэтому мы призываем международное сообщество оставить позади все конфликты, прекратить военные действия и искренне искать диалог и примирение, в том числе на Ближнем Востоке. Геополитические соревнования и политические конфликты не имеют никакого смысла, когда мир борется за свое здоровье. Данный призыв не может остаться без внимания, если мы все уделим ему время, чтобы поддержать мир.

Данное поколение лидеров фактически определят будущее мирового порядка с помощью решений, которые они принимают сегодня в отношении пандемии. Семена, которые мы сеем сегодня, скоро столкнутся с нами как с полноценной реальностью. Реальности, основанной на правилах глобальной системы и ориентированной на конкретные цели, которые в свою очередь сосредоточены на благополучии люди вне зависимости от их национальности, вероисповедания или расы. Альтернативные поиски не имеют смысла, даже вредны для общего блага. Оставайтесь дома и в безопасности!"