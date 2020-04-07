Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В КР более 156 тысяч безработных. Пособия в 300 сомов получают 155 человек

122  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане, по данным Нацстаткома, общая численность безработных составила 156 тысяч 300 человек. Об этом на брифинге сообщил министр труда и социального развития КР Улугбек Кочкоров.

При этом численность безработных состоящих на учете в службах занятости - 97 тысяч 400 человек. Из них, официально зарегистрированные безработные - 78 тысяч.

"Пособия по безработице получают 155 человек, размер пособий - 300 сомов", - отметил Кочкоров.

По его словам, ежемесячную выплату денежных компенсаций взамен льгот получают 25 категорий граждан. Так, денежные компенсации от 1000 до 7000 сомов получают 41 тысяча 200 человек.

"Государственные пособия, денежные компенсации взамен льгот, зарплата персональным ассистентам, ухаживающим за детьми с ОВЗ, выплаты приемным семьям, в том числе детям воспитывающихся в приемных семьях будут выплачены своевременно в полном объеме", - заявил министр.

Как выяснилось, на депозитный счет Министерства труда и социального развития КР поступило 6 млн 466 тысяч 962 сома 39 тыйынов.

"Комиссия приняла решение выделить из этой суммы для обеспечения продуктами питания 11 916 нуждающихся семей. Из них, 2500 в Бишкеке и 9 416 в Чуйской области, в том числе проживающие в жилых массивах, не имеющих статус населенных пунктов (новостройки)", - сообщил Улугбек Кочкоров.

Денежные средства будут выделены мэрии Бишкека, а также в аппарат полномочного представительства Чуйской области. По мере поступления финансовых средств они будут перераспределяться в остальные области.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386932
Теги:
безработица, пособия, Кыргызстан, Министерство социального развития
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  