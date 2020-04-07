В КР более 156 тысяч безработных. Пособия в 300 сомов получают 155 человек

В Кыргызстане, по данным Нацстаткома, общая численность безработных составила 156 тысяч 300 человек. Об этом на брифинге сообщил министр труда и социального развития КР Улугбек Кочкоров.

При этом численность безработных состоящих на учете в службах занятости - 97 тысяч 400 человек. Из них, официально зарегистрированные безработные - 78 тысяч.

"Пособия по безработице получают 155 человек, размер пособий - 300 сомов", - отметил Кочкоров.

По его словам, ежемесячную выплату денежных компенсаций взамен льгот получают 25 категорий граждан. Так, денежные компенсации от 1000 до 7000 сомов получают 41 тысяча 200 человек.

"Государственные пособия, денежные компенсации взамен льгот, зарплата персональным ассистентам, ухаживающим за детьми с ОВЗ, выплаты приемным семьям, в том числе детям воспитывающихся в приемных семьях будут выплачены своевременно в полном объеме", - заявил министр.

Как выяснилось, на депозитный счет Министерства труда и социального развития КР поступило 6 млн 466 тысяч 962 сома 39 тыйынов.

"Комиссия приняла решение выделить из этой суммы для обеспечения продуктами питания 11 916 нуждающихся семей. Из них, 2500 в Бишкеке и 9 416 в Чуйской области, в том числе проживающие в жилых массивах, не имеющих статус населенных пунктов (новостройки)", - сообщил Улугбек Кочкоров.

Денежные средства будут выделены мэрии Бишкека, а также в аппарат полномочного представительства Чуйской области. По мере поступления финансовых средств они будут перераспределяться в остальные области.