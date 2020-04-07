Стало известно расписание телеоруков для школьников

Министерство образования Кыргызстана опубликовало расписание телеуроков для школьников. Напомним, в четвертой четверти дети будут учиться дистанционно. Уроки будут транслироваться по телевидению.

Для учащихся начальной школы уроки будут транслировать на канале "Баластан", для учеников средней и старшей школы - на телеканале ЭлТР.

Напомним, дистанционное образование в Кыргызстане стало вынужденной мерой, на которую пошло Министерство образования из-за распространения коронавируса и введенного правительством режима чрезвычайной ситуации.