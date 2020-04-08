По Кыргызстану за ночь были задержаны 92 нарушителя комендантского часа

На 8 апреля за нарушения комендантского часа на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области с 20.00 до 7.00 часов по всей республике в территориальные органы внутренних дел доставлены 92 нарушителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Из них:

• в городе Бишкек- 58,

• г.Ош – 5,

- г.Жалал-Абад – 12,

• Сузакскому району - 15,

• Кара Сууйском районе – 2,

• В Ноокатском районе не зарегистрированы нарушителей комендантского часа.

Всех нарушителей доставляли в территориальные органы внутренних дел, где с ними проводились профилактические беседы, все они были предупреждены о соблюдении всех требований режима чрезвычайного положения и комендантского часа. После окончания комендантского часа все они были отпущены домой.

За нарушения комендантского часа с 25 марта по всей стране в территориальные органы внутренних дел доставлены 2101 нарушителей.

МВД призывает граждан соблюдать требования чрезвычайного положения и комендантского часа.

"В этой связи, просим с пониманием и полной ответственностью отнестись к установленным правилам и ограничениям для сохранения вашего здоровья и здоровья ваших близких. Уважаемые граждане нашего государства, призываем соблюдать строгий порядок, учитывая безопасность нашей страны и собственную безопасность. Давайте не будем забывать, что каждый из нас обязан соблюдать условия домашнего карантина. За каждое нарушение предусмотрена ответственность согласно закону. Поэтому мы надеемся, что каждый гражданин Кыргызстана, каждый из нас должен действовать ответственно в такое нелегкое для страны время – вы должны понимать, что это долг и ответственность каждого из нас перед нашей страной", - говорится в сообщении МВД.