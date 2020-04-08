В Оше произошел крупный пожар. Сгорел полностью частный дом

В Оше сгорел частный дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

По данным ведомства, накануне, 7 апреля, в 19:30 часов в южной столице по улице Репина произошел сильный пожар в доме №22. В результате площадь возгорания составила 250 м2, дом сгорел полностью.

Пострадавших и погибших нет.

К тушению пожара были привлечены спасатели нескольких отделов (№109, №12, №85, №13), а также штаб по тушению пожаров, оперативная группа, 1 экипаж отдела внутренних дел, 1 бригада медиков скорой помощи и 1 бригада РЭТ.

Огонь был локализирован в 20:20 часов, а в 00:56 полностью потушен.

Причина возгорания и и размер причиненного огнем ущерба устанавливаются.