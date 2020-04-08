Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Оше произошел крупный пожар. Сгорел полностью частный дом

281  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Оше сгорел частный дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

По данным ведомства, накануне, 7 апреля, в 19:30 часов в южной столице по улице Репина произошел сильный пожар в доме №22. В результате площадь возгорания составила 250 м2, дом сгорел полностью.

Пострадавших и погибших нет.

К тушению пожара были привлечены спасатели нескольких отделов (№109, №12, №85, №13), а также штаб по тушению пожаров, оперативная группа, 1 экипаж отдела внутренних дел, 1 бригада медиков скорой помощи и 1 бригада РЭТ.

Огонь был локализирован в 20:20 часов, а в 00:56 полностью потушен.

Причина возгорания и и размер причиненного огнем ущерба устанавливаются.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386943
Теги:
МЧС, Ош, пожар, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  