Расходы на Жогорку Кенеш в апреле вырастут больше чем на 2 миллиона сомов

Расходы Жогорку Кенеша в апреле заложены в размере 50, 2 млн сомов, что на 2,3 млн сомов больше, чем в марте. Об этом говорится на сайте Министерства финансов.

Увеличение расходов обусловлено увеличением финансирования на содержание аппарата ЖК. Это следует из документа Минфина по предельным суммам кассового планирования республиканского бюджета на апрель 2020.

Кроме того, на сайте финансового ведомства, говорится о том, что с учетом сложной ситуации, вызванной пандемией COVID-19, тяжелого экономического положения страны, снижения активности во всех отраслях экономики, выпадения доходной части республиканского бюджета, Минфин профинансирует защищенные статьи бюджета для обеспечения социальных гарантий государства.

Так, расходы государственных учреждений на выплату заработной платы и взносов/отчисления на социальные нужды с 1 по 6 апреля 2020 года составили в общей сумме 336,1 млн сомов.

Также, на апрель текущего года из республиканского бюджета предусмотрены денежные средства:

трансферты Соцфонду в сумме 1 833,9 млн сомов (для выплат пенсий), из них на 6 апреля 2020 года выделены 500 млн сомов;

трансферты Фонду обязательного медицинского страхования в сумме 750 млн сомов (для финансирования базового государственного и обязательного медицинского страхования);

Министерству труда и социального развития предусмотрено 801,5 млн сомов (для выплат пособий).

Для проведения соответствующих работ в дорожной отрасли и ирригационной инфраструктуры, а также питьевого водоснабжения и водоотведения выделено 40 млн сомов.

На текущий месяц по плану расходов республиканского бюджета коммерческим банкам предусмотрены денежные средства в общей сумме 250 млн сомов, в том числе:

200 млн сомов выделено для реализации Проекта "ФСХ-8" для выдачи бюджетного кредита;

50 млн сомов выделено для реализации Проектов "ФСХ-5,6,7" и "ФЭОП" по субсидированию процентных ставок