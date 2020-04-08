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Медиков отправляют в отпуска без содержания? Ответ главы Минздрава КР

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- Оксана Гут
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Врачей никто не отправлял в отпуска без содержания. Об этом на брифинге 8 апреля заявил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов. Так он ответил на многочисленные сообщения в соцсетях о том, что в связи с ситуацией по COVID-19 многих медиков распустили по домам, оставив без средств к существованию.

По его словам, с введением режима ЧП и комендантского часа многие больные сами не приходят в стационары, и медицинские сотрудники не могут добраться до работы.

"Заполняемости больниц нет. Сами врачи дома находятся. Но никто их в отпуск без содержания не отправлял. Зарплаты будут выплачиваться в штатном режиме. Это решение правительства. Если у кого-то из медиков возникнут проблемы, то они могут обращаться в Минздрав, решим все вопросы", - заверил Абдикаримов.


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URL: https://www.vb.kg/386951
Теги:
зарплата, Кыргызстан, Отпуск, медики, врачи, коронавирус, Минздрав
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