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COVID-19. Исмаилова признательна международным организациям за содействие

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- Оксана Гут
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Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Аида Исмаилова встретилась с постоянным координатором системы ООН в КР Озонниа Ожиело и представителем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в КР Назирой Артыковой по инициативе международных организаций. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Исмаилова отметила, что со стороны правительства Кыргызской Республики предпринимаются все усилия для предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

В свою очередь Озонниа Ожиело выразил полную поддержку вице-премьер-министру КР.

"Мы готовы предоставить всю необходимую помощь Кыргызской Республике, особенно когда страна столкнулась с непредвиденной ситуацией. Сейчас активирована Группа по координации реагирования на чрезвычайную ситуацию и определены восемь приоритетных направлений сотрудничества", - добавил он.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Назира Артыкова представила рекомендации ВОЗ в части диагностики и лечения коронавирусной инфекции.

Участники встречи также обсудили социально-экономические меры, необходимые для преодоления последствий пандемии.

По итогу встречи вице-премьер-министр Аида Исмаилова выразила признательность международным организациям за содействие и сотрудничество.


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URL: https://www.vb.kg/386952
Теги:
ВОЗ, правительство, Аида Исмаилова, Кыргызстан, Помощь, коронавирус, ООН
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