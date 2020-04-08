COVID-19. Исмаилова признательна международным организациям за содействие

Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Аида Исмаилова встретилась с постоянным координатором системы ООН в КР Озонниа Ожиело и представителем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в КР Назирой Артыковой по инициативе международных организаций. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Исмаилова отметила, что со стороны правительства Кыргызской Республики предпринимаются все усилия для предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

В свою очередь Озонниа Ожиело выразил полную поддержку вице-премьер-министру КР.

"Мы готовы предоставить всю необходимую помощь Кыргызской Республике, особенно когда страна столкнулась с непредвиденной ситуацией. Сейчас активирована Группа по координации реагирования на чрезвычайную ситуацию и определены восемь приоритетных направлений сотрудничества", - добавил он.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Назира Артыкова представила рекомендации ВОЗ в части диагностики и лечения коронавирусной инфекции.

Участники встречи также обсудили социально-экономические меры, необходимые для преодоления последствий пандемии.

По итогу встречи вице-премьер-министр Аида Исмаилова выразила признательность международным организациям за содействие и сотрудничество.