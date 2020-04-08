Россия помогает Кыргызстану с онлайн-учебой и с тестами на COVID-19

В Посольстве РФ эксклюзивно для VB.KG сообщили о необычных официальных письмах российских дипломатов в МИД КР и в Министерство образования и науки КР.

В этих письмах говорится, что "Яндекс" совместно с российским Центром педагогического мастерства запустили бесплатную онлайн платформу для обучения школьников в условиях домашнего карантина – "Яндекс. Школа". Ученики могут получить необходимые знания по различным предметам по программе 5-11 классов через готовые видеоуроки, записанные педагогами ведущих российских школ, преподавателями вузов, студентами-победителями олимпиад. Учителя могут проводить видеоуроки с классом, обмениваться с учениками файлами и сообщениями в чате, а также выдавать задания для 1-5 классов с автоматической проверкой. Посольство обращает внимание, что доступ к видеоурокам свободный.

Эксклюзивная подробность для VB.KG: оказывается, российские дипломаты сообщили Минобразу КР о возможности разместить на яндексовской бесплатной онлайн-платформе "Яндекс. Школа" и обучающие программы не только на русском, но и на кыргызском языке.

Еще важная информация от посольства РФ. Россия передала Кыргызстану очередную партию ПЦР-тестов и реагентов (5 тысяч единиц) для диагностики коронавирусной инфекции, достаточных для проведения более чем 22 тысяч исследований. Также Россией было оказано содействие в доставке 100 упаковок компонентов ПЦР-тестов из Беларуси.