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ГКНБ: Выявлены распространители ложной информации

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- Александра Василькова
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Госкомитет национальной безопасности нашел трех граждан КР, распространявших в соцсетях провокационные материалы о режиме карантина в республике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлены граждане КР Т.у.Ч., 1989 года рождения, А.Т.А., 1986 года рождения и Ж.Т.М, 1998 года рождения. Указанные лица делились провокационными материалами о коронавирусе и режиме карантина в республике в социальных сетях.

С ними провели профилактические беседы. Онираскаялись в содеянном и попросили прощения у народа.

Их действиям будет дана юридическая оценка.

ГКНБ совместно с правоохранительными органами продолжает работу по выявлению лиц, распространяющих панические слухи и фейки о коронавирусе, а также работу по недопущению эскалации общественно-политической и эпидемиологической ситуации в республике.

Ведомство напоминает, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства КР.


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URL: https://www.vb.kg/386959
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