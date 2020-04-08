Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Михаил Халитов: Прогнозы не спасут, нужно обновлять модель экономики

296  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент ассоциации "Горный кластер" Михаил Халитов поделился с VB.KG мнением по поводу плана правительства КР по снижению негативных экономических последствий, связанных со вспышкой коронавирусной инфекции.

Что вы думаете по поводу пакета мер в поддержку экономики?

- Я не видел утвержденного документа. Знаю только, что вице-премьер-министр Эркин Асрандиев на пресс-конференции заявил, что никаких отсрочек по кредитам и других мер, как в других государствах, не будет для бизнеса. Сейчас готовятся, так называемые, второй и третий пакет мер. Надо дождаться их и там можно будет о чем-то говорить.

Каков ваш прогноз по поводу этой ситуации?

- Прогнозы пусть делают синоптики и любители пиариться, Экономист не будет делать прогнозов. Как можно что-то прогнозировать, если мы не знаем даже, когда все это с эпидемией закончится? Поэтому, считаю, сейчас нужно не прогнозы давать на будущее, а нужно начать создавать это самое будущее.

- Каким образом?

- Государству делать "необходимое", чтобы потом хозяйствующие субъекты могли делать "возможное". К необходимому я бы отнес в первую очередь "управление затратами" на производство товаров и услуг. Что на уровне государства, что на уровне хозсубъекта, "затраты" – это то, что непосредственно подчиняется управленцам. Если на затраты можно будет относить только то, что непосредственно касается производства, то уже не важно будет какая цена на рынке. Между затратами и ценой будет видна разница, с которой можно и нужно справедливо взымать налоги. Иными словами, те кто больше всех накрутил сверх затрат на производство, тот и должен платить по полной. Пусть кто-то торгует по высоким ценам – не проблема, просто заплатишь больше. Как только будет справедливость ко всем, не зависимо от вида деятельности, заработают экономические законы конкуренции. Управление затратами государством - это конкурентная юрисдикция. Если государство еще плюс ко всему этому воспользуется "вычетами" на инфраструктуру, то получит эффективный инструмент управления развитием экономики в целом. Все вместе это будет тем самым благоприятным климатом для делового сообщества.

Что конкретно должно сделать государство сейчас?

- Китайский стратег Сунь Цзы говорил: "Правило ведения войны заключается в том, чтобы не полагаться на то, что противник не придет, а полагаться на то, с чем я могу его встретить; не полагаться на то, что он не нападет, а полагаться на то, что я сделаю нападение на себя невозможным для него". Нужно принять ряд нормативно-правовых актов для внедрения инструмента по "управлению затратами" как на уровне хозсубъекта, так и на уровне государства. Государство перепробовало уже множество инструментов, таких как снижение налогов и других. Результат налицо! Эти инструменты нас завели в ту ситуацию, когда мы вместо планомерной работы ищем волшебную палочку и надеемся на всевышнего или чудо, как при пандемии, так и без нее. В экономике чудес не бывает. Опыт других стран и множества международных компаний, доказал состоятельность инструмента "управления затратами". Его успешно применяют с тех пор, как Питер Друкер его описал в своих исследованиях по менеджменту.

Так сейчас, по-вашему, они должны перейти к более жесткому администрированию в экономике?

- Нет, я не говорю про ужесточение мер. Речь о том, чтобы экономические законы стали работать и в нашей стране. У государства есть право законодательной инициативы, и его государство может использовать с толком уже сегодня. Как только это произойдет, то можно будет говорить о создании будущего, а не гадать что будет. Мы сможем создавать ту экономику, при которой мы "сделаем нападение на себя невозможным". Откроются невероятные возможности для бизнеса, когда он увидит в государстве уверенность.

Получается, что идет подмена понятий, когда правительство говорит о мерах поддержки экономики, а меры называет для бизнеса?

- Экономика - это производство, распределение, перераспределение и потребление. Место торговли или бизнеса в экономике есть, но не подменит ее саму. У нас же на уровне государства эти все понятия тождественны. Сложившаяся модель экономики, или традиционная модель исчерпала себя давно, просто пандемия вскрыла ее бессмысленность в будущем. Все решения государства сейчас – в рамках такой модели. Нужна новая модель экономики, в основе которой управление "затратами". Ее нужно внедрять. По крайней мере дать возможность работать по новой модели тем, кто этого хочет. Внедрим, увидим через какое-то время разницу во всех сферах жизни, а потом решим, держаться за "традиционную модель", или перейти полностью на новую.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386967
Теги:
бизнес, правительство, экономика, предприниматель, Эркин Асрандиев, коронавирус, Минэкономики
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  