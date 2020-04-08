Михаил Халитов: Прогнозы не спасут, нужно обновлять модель экономики

Президент ассоциации "Горный кластер" Михаил Халитов поделился с VB.KG мнением по поводу плана правительства КР по снижению негативных экономических последствий, связанных со вспышкой коронавирусной инфекции.

Что вы думаете по поводу пакета мер в поддержку экономики?

- Я не видел утвержденного документа. Знаю только, что вице-премьер-министр Эркин Асрандиев на пресс-конференции заявил, что никаких отсрочек по кредитам и других мер, как в других государствах, не будет для бизнеса. Сейчас готовятся, так называемые, второй и третий пакет мер. Надо дождаться их и там можно будет о чем-то говорить.

Каков ваш прогноз по поводу этой ситуации?

- Прогнозы пусть делают синоптики и любители пиариться, Экономист не будет делать прогнозов. Как можно что-то прогнозировать, если мы не знаем даже, когда все это с эпидемией закончится? Поэтому, считаю, сейчас нужно не прогнозы давать на будущее, а нужно начать создавать это самое будущее.

- Каким образом?

- Государству делать "необходимое", чтобы потом хозяйствующие субъекты могли делать "возможное". К необходимому я бы отнес в первую очередь "управление затратами" на производство товаров и услуг. Что на уровне государства, что на уровне хозсубъекта, "затраты" – это то, что непосредственно подчиняется управленцам. Если на затраты можно будет относить только то, что непосредственно касается производства, то уже не важно будет какая цена на рынке. Между затратами и ценой будет видна разница, с которой можно и нужно справедливо взымать налоги. Иными словами, те кто больше всех накрутил сверх затрат на производство, тот и должен платить по полной. Пусть кто-то торгует по высоким ценам – не проблема, просто заплатишь больше. Как только будет справедливость ко всем, не зависимо от вида деятельности, заработают экономические законы конкуренции. Управление затратами государством - это конкурентная юрисдикция. Если государство еще плюс ко всему этому воспользуется "вычетами" на инфраструктуру, то получит эффективный инструмент управления развитием экономики в целом. Все вместе это будет тем самым благоприятным климатом для делового сообщества.

Что конкретно должно сделать государство сейчас?

- Китайский стратег Сунь Цзы говорил: "Правило ведения войны заключается в том, чтобы не полагаться на то, что противник не придет, а полагаться на то, с чем я могу его встретить; не полагаться на то, что он не нападет, а полагаться на то, что я сделаю нападение на себя невозможным для него". Нужно принять ряд нормативно-правовых актов для внедрения инструмента по "управлению затратами" как на уровне хозсубъекта, так и на уровне государства. Государство перепробовало уже множество инструментов, таких как снижение налогов и других. Результат налицо! Эти инструменты нас завели в ту ситуацию, когда мы вместо планомерной работы ищем волшебную палочку и надеемся на всевышнего или чудо, как при пандемии, так и без нее. В экономике чудес не бывает. Опыт других стран и множества международных компаний, доказал состоятельность инструмента "управления затратами". Его успешно применяют с тех пор, как Питер Друкер его описал в своих исследованиях по менеджменту.

Так сейчас, по-вашему, они должны перейти к более жесткому администрированию в экономике?

- Нет, я не говорю про ужесточение мер. Речь о том, чтобы экономические законы стали работать и в нашей стране. У государства есть право законодательной инициативы, и его государство может использовать с толком уже сегодня. Как только это произойдет, то можно будет говорить о создании будущего, а не гадать что будет. Мы сможем создавать ту экономику, при которой мы "сделаем нападение на себя невозможным". Откроются невероятные возможности для бизнеса, когда он увидит в государстве уверенность.

Получается, что идет подмена понятий, когда правительство говорит о мерах поддержки экономики, а меры называет для бизнеса?

- Экономика - это производство, распределение, перераспределение и потребление. Место торговли или бизнеса в экономике есть, но не подменит ее саму. У нас же на уровне государства эти все понятия тождественны. Сложившаяся модель экономики, или традиционная модель исчерпала себя давно, просто пандемия вскрыла ее бессмысленность в будущем. Все решения государства сейчас – в рамках такой модели. Нужна новая модель экономики, в основе которой управление "затратами". Ее нужно внедрять. По крайней мере дать возможность работать по новой модели тем, кто этого хочет. Внедрим, увидим через какое-то время разницу во всех сферах жизни, а потом решим, держаться за "традиционную модель", или перейти полностью на новую.