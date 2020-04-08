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В правительстве думают о выплате компенсаций медикам, заразившихся COVID-19

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане медики, заразившиеся коронавирусом, получат компенсацию в размере 200 тысяч сомов (примерно $2500). Об этом в ходе брифинга сообщил вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

- В условиях чрезвычайных ситуаций врачам и медицинским работникам, которые заразились коронавирусной инфекцией при выполнении своих профессиональных обязанностей, будет выплачено 200 тыс. сомов. Также решено в случае смерти, их семьям выплатить компенсацию в размере 1 млн сомов, - сказал Боронов.

В республиканском штабе по борьбе с COVID-19 позже уточнили, что возможность выплат и размер компенсаций для медиков сейчас рассматривают в правительстве.

Напомним, в Кыргызстне диагноз COVID-19 подтвердился у 32 медиков.


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URL: https://www.vb.kg/386971
Теги:
Кубатбек Боронов, здравоохранение, Бишкек, Кыргызстан, врачи, компенсация, коронавирус, COVID-19
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