В правительстве думают о выплате компенсаций медикам, заразившихся COVID-19

В Кыргызстане медики, заразившиеся коронавирусом, получат компенсацию в размере 200 тысяч сомов (примерно $2500). Об этом в ходе брифинга сообщил вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

- В условиях чрезвычайных ситуаций врачам и медицинским работникам, которые заразились коронавирусной инфекцией при выполнении своих профессиональных обязанностей, будет выплачено 200 тыс. сомов. Также решено в случае смерти, их семьям выплатить компенсацию в размере 1 млн сомов, - сказал Боронов.

В республиканском штабе по борьбе с COVID-19 позже уточнили, что возможность выплат и размер компенсаций для медиков сейчас рассматривают в правительстве.

Напомним, в Кыргызстне диагноз COVID-19 подтвердился у 32 медиков.