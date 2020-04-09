Минздрав КР: Для дополнительных выплат медикам было выделено 38,5 млн сомов

В целях стимулирования медицинских работников, осуществляющих деятельность в очаговых территориях, с 8 апреля текущего года начались начисления дополнительных выплат для них за март. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Так накануне, 141 сотруднику организаций здравоохранения Чуйской и Ошской областей, задействованных в борьбе с коронавирусом, начислили заработную плату на общую сумму 1 млн 400 тысяч сомов, при этом заработная плата по основному месту работу сохраняется.

Для этого мобилизована группа из расчетных бухгалтеров, которые планируют в течение 2-3х дней произвести начисления за март месяц всем мобилизованным медицинским работникам по всей республике.

Выплаты произведены из средств депозитного счета, открытого для министерства здравоохранения КР, куда поступают добровольные пожертвования от физических и юридических лиц. Для дополнительных выплат медикам специальной комиссией выделено 38,5 млн сомов.

По словам начальника Управления финансовой политики Минздрава Мирлана Атакулова, выплаты будут получать сотрудники санэпидем службы, стационаров и первичной службы, работающих в очаговых территориях. Эти выплаты разделены на две категории, для работников которые находятся в карантинно-казарменном положении и для сотрудников которые могут приходить на работу по графику дежурств и уходить домой.

"Компенсационные выплаты будут составлять для врачей до 46 тысяч сомов, для среднего медицинского персонала до 41 тыс. сомов и для младшего обслуживающего персонала до 38 тысяч сомов. Для сотрудников, работающих по графику дежурств, компенсационные выплаты будут составлять до 29 тысяч сомов. Стоит отметить, что выплаты будут варьироваться от категории, по которой работают медицинские работники, а также фактического времени работы в очаговых территориях ", - отметил Мирлан Атакулов.

Также из средств Эпидемиологического фонда медицинским работникам за конец января и за февраль было выплачено 8,5 млн сомов.