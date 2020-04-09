Ассоциация "Новый Шелковый путь" и пекинская компания оказали поддержку медикам в борьбе с коронавирусом. Об этом VB.KG сообщили в Минздраве КР.

По данным ведомства, вчера для медицинских организаций было передано 9000 медицинских масок - 6000 одноразовых и 3000 респираторных. Данная инициатива была спонсирована председателем Ассоциации "Новый Шёлковый путь" Азатом Эркебаевым и пекинской компанией "Елинк Технолоджи".

Вся поступившая помощь будет передана в Республиканскую клиническую инфекционную больницу, Джалал-Абадскую и Иссык-Кульскую областные больницы, Сузакскую, Ноокатскую, Чолпон-Атинскую территориальные больницы, Ошскую межобластную больницу.

Стоит отметить, в сложившейся ситуации в стране медицинские работники круглыми сутками на передовой борются с COVID-19. Неравнодушные граждане также вносят свой вклад в борьбу с коварным вирусом, всячески оказывая необходимую помощь медикам.