Непрошедшее прошлое: Иди, смотри и слушай аудио-гидов про тайны Фрунзе!

Эксклюзивно для VB.KG Бакытбек Бакчиев, директор Кыргызского государственного мемориального дома-музея Михаила Фрунзе, рассказал, что их музей на нынешней неделе начал успешно перемещаться в Интернете и уже бесплатно принимает посетителей.

Аудио-гиды правду говорят

Как и все музеи Кыргызстана, дом-музей Фрунзе с начала эпопеи с чрезвычайным положением закрыт для посетителей (а Национальный исторический музей вообще уже несколько лет "закрыт на капитальный ремонт"). Однако музей Фрунзе еще до эпопеи с ЧП подготовил бесплатный тур с аудио-гидами и вот теперь обнародовал его в широком объеме.

Аудио-файлы и аутентичные тексты к ним размещены на сайте https://www.izi.travel/en/05cd-muzey-im-m-v-frunze/ru.

Опубликованы материалы по 19 темам с яркими иллюстрациями: Образование поселения Пишпек, Краткая история города, Ключ от города, Переименование города Фрунзе в Бишкек, История дома фельдшера Василия Фрунзе, Рабочий стол фельдшера Василия Фрунзе, Камышовая крыша и ее секреты, Территория вокруг дома Фрунзе, Подвесная люлька, Самовар, Утятница, Русская печь, Гитара матери – Мавры Ефимовны Бочкаревой, Старинный чугунный утюг, Что такое рубель, Сундук чинаровый, Cкатерть, Прялка, Охотничий ларец и Сундук Чинаровый.

Насчет Истории дома фельдшера Фрунзе Бакытбек Бакчиев и его коллеги честно признают, что главный экспонат музея, домик на первом этаже, это всего лишь бывшая пристройка к основному дому – бывший трехкомнатный флигель с кладовой, летней кухней и аптекой-амбулаторией.

Увы, стоявший перпендикулярно к этой пристройке основной дом семьи Фрунзе был безжалостно снесен в начале 1960-х: тот дом "помешал cтроительству колоссального нового трехэтажного музейного здания!

Затем несколько десятилетий Турдакун Усубалиев и другие руководители республики тщательно скрывали исторические факты. Дело в том, 7 июня 1879 года пишпекские власти выделили Василию Фрунзе участок №103 у пересечения улиц Васильевской (ныне имени Фрунзе) и Судейской (Раззакова). Именно на углу этих улиц фельдшер Фрунзе построил 4-комнатную саманную хату с деревянными потолками и полами, а также пристроил кухню-аптеку-амбулатори, которая стояла перпендикулярно к самому жилому дому.

"Сегодняшний домик-музей находящийся внутри трехэтажного здания - это летняя дворовая пристройка дома фельдшера, где он принимал больных, в котором воссоздан быт переселенцев", - рассказывает аудио-гид. А ведь еще в начале 1990-х годов это была настоящая государственная тайна!

Музей шагает впереди, но…

Как сообщили в Министерстве культуры, информации и туризма, "Кыргызский государственный мемориальный дом-музей Михаила Фрунзе является первым музеем в Кыргызской Республике, запустившим бесплатный тур с аудиогидом".

Мобильное приложение https://www.izi.travel, как рассказывают в Музее Фрунзе и в Минкультуры, это – "платформа с доступом к бесплатным 10 100 аудиотурам, 8 000 турам, 2100 экскурсиям по музеям в 2250 городах из 102 странах мира на 58 языках".

Проект присоединения Музея Фрунзе к этой суперплатформе "реализован в рамках сотрудничества Департамента туризма при Минкультуры и Проекта USAID по конкурентоспособности, торговле и созданию рабочих мест в Центральной Азии по включению аудиогидов в социально-культурные объекты, включающие объекты туристского показа в рамках начатой Министерством культуры, информации и туризма КР работы по цифровизации экспонатов в музеях Кыргызской Республики", - сообщают в музее.

Музейные аудио-гиды рассказывают, что "на том самом месте, где сегодня располагаются Правительство КР, по воспоминаниям старшего сына фельдшера, Константина Фрунзе, был громадный пустырь, заросший полынью, репейником и солодкой. Водились там и змеи, ядовитые пауки, преимущественно фаланги старожилы рассказывали, что в арыках Бульварной аллеи (нынешний проспект Эркиндик) можно было довольно быстро наловить ведро рыбы.

"Окрестности Пишпека в то время кишели дичью как степной, так и водоплавающей. В нашем саду отец по зимам подстреливал фазанов. В городе не было дома, где бы не водился плохонький самопал. Осенью и весной у нас дома шла заготовка патронов, сборка и разработка ружей. Большую радость доставляли нам, ребятишкам, эти счастливые минуты, когда удавалась выбраться в чистое поле или в горы, подальше от пыльного города" - делился воспоминаниями Константин Фрунзе.

В общем, сделано музеем много, но и предстоит сделать еще больше. Пока не зафиксировали на аудио-гидах самый ценный экспонат дома–музея Михаила Фрунзе был подарен в 1967 году дочерью полководца, профессором-химиком МГУ Татьяной Фрунзе.

Это - редкостное наградное холодное оружие полководца - сабля и кинжал из дамасской стали. Их эфесы и ножны украшены драгоценными и полудрагоценными камнями, позолочены и посеребряны.

На клинке кинжала выгравирована надпись: "Дано в знак благодарности от имени бухарского революционного народа товарищу командующему Туркестанским фронтом М.В. Фрунзэ за активное участие в Бухарской революции 5 сентября 1920 г. Предбухревкома Файзулла Ходжаев. 6 сентября 1920 г. № 380. Город Старая Бухара".

Надпись замечательна тем, что свидетельствует: оружие - наградное, с соответствующей подписью тогдашнего главного бухарского начальника. Хоть и написали фамилию Фрунзе с "э" на конце (по утверждению московского историка Леонида Млечина, одно время фамилия полководца писалась даже "Фрунзэа", с резким молдавским акцентом).

Кстати, ордена полководца, два ордена Красного Знамени, давно поступили в Центральный музей Вооруженных сил России (бывший ЦМС СССР) в Москве. Сюда поступила и наивысшая награда Фрунзе - Почетное революционное оружие за взятие Крыма в 1920–м. Кстати, о ее "наивысшести" знает только очень узкий круг специалистов. На этой сабле на вызолоченном эфесе - изображение Карла Маркса, а на ножнах укреплен орден Красного Знамени и надпись: "Народному герою - Михаилу Васильевичу Фрунзе". Всего–навсего таких награждений Почетным революционным оружием с прикрепленным орденом Красного Знамени было лишь двадцать одно, Фрунзе наградили одним из первых.

Наверное, когда-нибудь аудио-гиды расскажут и от этом? Как и о том, что с декабря 1925 по май 1926 годов наша столица называлась уже не Пишпеком и еще не Фрунзе, а… Фрунзеградом! Было и такое!