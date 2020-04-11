Будь я на месте премьер-министра: Вопросы к Омурбеку Бабанову

На фоне пандемии коронавируса экономическая ситуация в нашей республике становится все сложнее. При этом, правительство пока не может озвучить каких-то более-менее эффективных решений, которые помогли бы сохранить экономическую стабильность в стране в целом, а также дали бы простым людям надежду на то, что через какое-то время все наладится. И это, в принципе, объяснимо: Кыргызстан, как и вся планета, впервые столкнулся с подобными реалиями, а значит нет никакой готовой инструкции как разбираться с нарастающими трудностями.

Именно поэтому сегодня ценно мнение каждого эксперта по поводу поиска возможных выходов из ситуации, будь то экономист, общественный или государственный деятель.

Омурбек Бабанов недавно в соцсетях озвучил свою позицию по поводу введения ЧП в стране. Он выступал за введение режима на территории всей страны и призывал сограждан строго придерживаться карантина и серьезно относиться к распространению коронавирусной инфекции в стране во избежание катастрофических последствий.

Понятно, что Омурбек Токтогулович, как экс-премьер и бизнесмен, тонко чувствующий особенности экономической конъюнктуры, имеет свой особенный взгляд на ситуацию. Поэтому редакция VB.KG решила обратиться к нему со своими открытыми вопросами:

Считаете ли вы, что сейчас наступили самые трудные времена для кыргызской экономики с момента обретения республикой независимости? Каково ваше видение выхода из экономического кризиса? Что нужно делать, сокращать расходы или искать доноров, чтобы влить средства в экономику? Если бы сейчас вы были премьер-министром Кыргызстана, то какие шаги предприняли бы? Опыт каких стран, по-вашему, может быть нам сегодня полезен? С точки зрения внешнеэкономической деятельности республики, что сейчас важнее делать: продолжать укреплять связи с партнерами по ЕАЭС, выходить на новый уровень более тесных взаимоотношений с КНР или вообще резко сменить курс и попытаться восстановить соглашение с США?

Руководство и коллектив VB.KG выражают свои искренние соболезнования Омурбеку Бабанову в связи с безвременной кончиной его сестры. Арты кайрылуу болсун!