Продуктовая "НЕбезопасность" КР, или на ЕАЭС надейся, а сам не плошай...

Последние пару недель Кыргызстан вслед за другими государствами закрыл границы. Подобное решение было вынужденным из-за риска распространения коронавируса. В итоге поток импорта заметно сократился. К тому же, ряд стран, включая Казахстан и Россию, ввели определенный запрет на экспорт из своей страны части товаров первой необходимости - муки, зерна, гречки и других.

По сути, ситуация вполне штатная. Вот только Кыргызстан, несмотря на статус аграрной республики, обеспечивает себя лишь тремя-четырьмя товарами, обеспечивающими продовольственную безопасность.

Импорт "на душу населения"

Внутренний продовольственный рынок Кыргызстана на 50 процентов формируется за счет импортных поставок продовольствия. Несмотря на то, что сельское хозяйство играет весомую роль в экономике страны, производство основных видов продовольственной продукции, за исключением овощей и молока, в расчете на душу населения практически остается на прежнем уровне. И это при том, что основная часть населения республики проживает в сельской местности и занимается фермерством.

Основное обеспечение страны необходимыми продуктами питания по-прежнему происходит за счет импортных поставок. Особенно заметно повысились они после интеграции страны в ЕАЭС.

В последние годы вырос и импорт пшеницы, муки, растительного масла. Уровень потребления продовольствия составляет 75 процентов нормы, рекомендованной ФАО. А это наглядно говорит о том, что с продовольственной безопасностью у страны не все благополучно.

Продуктовая зависимость

Согласно официальным данным Минсельхоза, в прошлом году площадь посевов пшеницы в Кыргызстане снизилась на 28 тысяч гектаров - до 24,5 тысячи.

- Крестьяне сокращают посевы малорентабельных культур и увеличивают площади под экспортные. В 2019-ом увеличились площади посевов табака, свеклы, многолетних трав. К тому же, определены 11 преимущественных направлений в сельском хозяйстве. В том числе молоко, мясо, шерсть, малина, хлопок, смородина, - отметили тогда в правительстве страны.

Один из аспектов продовольственной безопасности - это способность страны самостоятельно производить все необходимые продукты и покрывать потребность в них всего населения. И согласно официальным данным, КР может полноценно обеспечить себя лишь овощами, молочной продукцией, то есть, только 60 процентами продуктов, необходимых для здоровой и активной жизни населения. Все остальные группы товаров республика вынуждена импортировать из других стран.

По словам экономиста Нурлана Алиева, в Кыргызстане с момента обретения независимости существует преобладание импорта над экспортом почти в три раза.

- Например, тот же Казахстан завозит к нам только на 70 миллионов долларов продуктов животного и растительного происхождения. В свою очередь, мы продаем минеральные продукты, продукты питания, включая молочную продукцию, и техническое оборудование. Хотя гипотетически республика вполне может обеспечить себя всем необходимым. Сейчас за счет собственного производства Кыргызстан может полностью обеспечить себя овощами и бахчевыми, молоком, сахаром и картофелем. Это хорошо видно по нынешней ситуации на рынках страны. Когда сократился импорт, на рынке появилась ранее практически незаметная отечественная мука, макаронные изделия, рис с юга страны. Именно она в прямом смысле спасла от продуктового коллапса, вызванного ограничениями поставок, - говорит Алиев.

Экономист напомнил, что экспертное сообщество неоднократно предупреждало власти, что нельзя идти на сокращение посевов пшеницы.

- Но нас уверяли, что импорт активно идет с соседнего государства. Но вот тот самый форс-мажор и вставшая во главу угла продовольственная безопасность. Также после частичного прекращение импорта стало заметно, как не достает нам больших объемов собственного растительного масла, куриного мяса, части круп. А значит, надо взять это на учет и заняться увеличением производства этих категорий товаров. Так как на ЕАЭС надейся, а сам – не плошай, - подчеркнул Алиев.

Аграрная бездна, или "выращиваем, что можем"

Эксперт уверен, что многие проблемы связаны с отсутствием поддержки аграрной отрасли соответствующими ведомствами.

– Например, возьмем ситуацию по сахару. В Советское время производство сахарной свеклы было распространенно. Ее производили в огромных количествах. Можно сказать, что все регионы практически работали на то, чтобы обеспечить несколько заводов. При таких объемах мы могли свободно экспортировать эту продукцию в другие республики. Это была так называемая плановая экономика. Сейчас же большая часть земли принадлежит частным фермерам, которые выращивают, что могут или то, что им выгодно. Конечно, в последние годы ее площади заметно возросли, но вот со сдачей периодически происходят проблемы, – рассказал VB.KG Алиев.

У государства, считает эксперт, нет даже определенной стратегии, нет локальных нацпроектов для поддержки фермеров, хотя бы на уровне области или региона.

– Никто в правительстве не несет ответственности за происходящее в сельском хозяйстве, не говоря уже о каком-то видении будущих перспектив. Все написанные, например, ФАО проекты томами пылятся на полках профильных ведомств, и собственно никто их реализовывать в жизнь даже не торопится. А пока не будет заинтересованных в этом чиновников или специалистов, наша сельхозотрасль так и останется на уровне выживания "вопреки", - отмечает Нурлан Алиев.

Ситуация также связана с отсутствием планирования и прогнозирования цен на сельхозпродукцию, как это делается в развитых странах.

– Каждый фермер, я повторюсь, сажает только то, что знает и умеет. Но здесь все обстоит очень запутанно. И пока подобная ситуация будет продолжать существовать, о полноценной продовольственной безопасности, стране стоит забыть, – заключил Нурлан Алиев.

Правительство, конечно, успокаивает, что в стране имеется достаточный запас продуктов питания для покрытия спроса населения. Однако цены на товары продолжают показывать рост. И насколько они превысят покупательскую способность населения в ближайшее время, не могут сейчас спрогнозировать даже эксперты.