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Правозащитники - президенту: Настроение народа будет только ухудшаться

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- Александра Василькова
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Общественный фонд "Правовая клиника "Адилет" выступил с открытым обращением на имя президента Сооронбая Жээнбекова с просьбой обратить внимание на ситуацию в стране и в целях защиты прав и свобод граждан. Полный текст письма размещен на сайте организации.

Правозащитники отмечают о том, что общественность Кыргызстана увидела низкий уровень подготовки госорганов к борьбе с коронавирусом. И больше всего людей возмущает преступное и предательское отношение государства к медицинским работникам, которые находятся не передовой линии фронта в борьбе с распространением вируса.

"Медицинскому персоналу не выделяются жизненно важные средства защиты: специальные костюмы, респираторы, даже обычные одноразовые маски и перчатки. При этом, государственные органы постоянно сообщают о том, что Минздраву выделяется достаточно финансирования для оснащения всех работников необходимыми средствами защиты, были открыты специальные счета для дополнительного сбора денег", - указывают авторы письма.

В тексте подчеркивается, несмотря на то, что объем средств на счете для борьбы с коронавирусом растет и постоянно поступает поддержка со стороны международных организаций и финансовых институтов, медики продолжают сообщать о нехватке специальных средств защиты и их покупке за собственные деньги.

"Все эти обстоятельства порождают массу вопросов о распределении правительством и местными властями финансовых ресурсов, ведь получается, что деньги есть, но до медиков они не доходят. К сожалению, почти все эти сообщения поступают анонимно, потому что власти запрещают врачам и медсестрам публично рассказывать об отсутствии нормальных условий труда под угрозой увольнения. Более того, в отношении врачей и их родственников начинаются преследования со стороны сотрудников ГКНБ и МВД, в некоторых случаях их заставляют давать опровержения и приносить извинения народу якобы за распространение недостоверной информации".

В результате подобной государственной политики по отношению к системе здравоохранения многие врачи и медсестры заразились коронавирусом, считают правозаитники. Они призывают все государственные структуры поддержать предлагаемый членами форума женщин-депутатов Жогорку Кенеша законопроект, повышающий гарантии защиты прав медицинских работников, включая выплату денежных компенсаций.

Помимо этого, в обращении говориться о том, что в КР наблюдается напряженная социально-экономическая обстановка, обусловленная, в том числе, отсутствием возможности зарабатывать, у людей заканчиваются деньги для покупки продуктов питания и медикаментов.

"При таких обстоятельствах красивые отчеты властей о происходящих процессах, необоснованные и чрезмерно жесткие действия правоохранительных органов, комендатур и местных властей по ограничению свободы передвижения и свободы слова, когда людей запирают в собственных квартирах, заваривая двери подъездов, либо угрожают штрафами за хождение без масок, заявляя одновременно, что законом никаких наказаний за этой не предусмотрено, или преследуют медицинских работников и граждан за правду, все эти действия лишь раздражают общество и испытывают его терпение".

Неизвестно, как долго продолжится режим ЧС и ЧП, но настроение населения будет только ухудшаться, констатируют авторы текста. В связи с этим, правозащитники обращаются к главе государства с просьбой обратить внимание на ситуацию в стране и в целях защиты прав и свобод граждан, дать необходимые поручения соответствующим государственным структурам, в том числе, направленные на:

  1. обеспечение всего медицинского персонала средствами индивидуальной защиты;
  2. обеспечение оплаты медицинскому персоналу всех положенных по законодательству выплат и иных отчислений;
  3. немедленное прекращение преследований медицинских работников и их родственников со стороны ГКНБ, МВД и других правоохранительных органов за сообщения о реальном положении дел и просьбы о предоставлении средств индивидуальной защиты;
  4. обеспечение публикации в СМИ полных текстов приказов комендантов местностей, которые затрагивают права и свободы человека, включая вопросы частной собственности и ведения экономической деятельности;
  5. усиление надзора за законностью действий правоохранительных органов со стороны Генеральной прокуратуры с целью недопущения нарушений прав человека, включая проверку приказов комендантов местностей на предмет соответствия Конституции и законодательству КР;
  6. обеспечение публичной и детальной отчетности правительства, других государственных органов по вопросу распределения финансовых средств аккумулируемых и выделяемых для целей борьбы с распространением коронавирусной инфекции;
  7. проведение со стороны Счетной палаты аудита использования денежных и материальных средств, аккумулируемых и выделяемых организациям системы здравоохранения для борьбы с распространением коронавирусной инфекции;
  8. оказание содействия в скорейшем принятии и вступлении в силу законодательных поправок, направленных на повышение правовых и социальных гарантий медицинских работников.


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URL: https://www.vb.kg/387007
Теги:
ГКНБ, МВД, Минздрав, Министерство финансов, права человека, правительство, правозащитники, президент, совбез, коронавирус, Сооронбай Жээнбеков
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