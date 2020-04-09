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В мэрии назвали причину падения деревьев (фото)

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- Александр Тузов
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Сегодня мобильные бригады убрали с проезжей части столичных улиц 27 упавших крупномерных деревьев и многие сотни обломившихся веток. Об этом редакции VB.KG рассказала советник мэра Бишкека по информационной политике Гуля Алмамбетова.

По ее словам, на помощь аварийным службам муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" на помощь прибыли аварийные бригады муниципальных предприятий "Тазалык", "Бишкексвет", "Бишкекасфальтсервис". Всего в городе сейчас работает 24 мобильных бригады, в их составе 160 человек.

- Картина, увы, традиционная для десятков последних лет: слишком долгое время зеленый фонд города не обновлялся, поэтому внешне здоровые деревья, но с прогнившими корнями не выдержали резкого изменения погоды - порывов сильного ветра с дождем, затем с мокрым снегом и просто снегом и обрушились на асфальт. К счастью, на сей раз город практически безлюдный из-за коронавирусного чрезвычайного положения.

Вот видите, надо беречь себя и здоровье близких, надо сидеть дома, – сказала она.

Информацию об упавших деревьях мэрия ждет от горожан по телефону 0770 830006.


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URL: https://www.vb.kg/387010
Теги:
Бишкексвет, мэрия, Тазалык, погода, Бишкекзеленхоз, вырубка деревьев
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