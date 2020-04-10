Аскар Сыдыков: Антикризисный план не оправдал ожиданий бизнеса

Исполнительный директор Международного делового совета (МДС) Аскар Сыдыков поделился с VB.KG мнением по поводу пакета мер, предложенного правительством для поддержки бизнеса и экономики КР.

- В целом, мы были очень удивлены, когда ознакомились с антикризисным планом правительства. Это долгожданный документ, который готовился почти месяц. Причем, чиновники еще 7 марта обратились к нам с просьбой дать свои предложения. Мы провели большую работу: специально просили компании дать толковые предложения, собрали их, обобщили и направили в правительство. Думали, что в итоге будет хороший, хороший план, а оказалось, что большинство наших предложений не учли, - говорит Сыдыков.

По его словам, в документе, опубликованном правительством 30 пунктов, которые по мнению бизнесменов, не содержат никаких антикризисных решений.

- Значительная часть мер этого плана направлена на социальную поддержку, на продовольственную безопасность и поддержку бюджета. То есть там фактически указываются общие задачи правительства. По поддержке бизнеса предложений не так много. И все они описываются какими-то общими формулировками: провести переговоры, упростить процедуры, - отмечает директор МДС.

Также он обращает внимание на то, что в плане указаны не совсем реалистичные сроки реализации мер поддержки.

- К примеру, до 10 апреля правительство должно было принять меры по сокращению расходов госбюджета. Это сегодняшняя дата. Не думаю, что эта задача выполнена. Дальше: есть пункт о проведении переговоров по реструктуризации внешнего долга. Дедлайн - 10 мая. Успеют ли? – сомневается Аскар Сыдыков.

Кроме того, говорит Сыдыков, фискальные органы продолжают работать в том формате, что действовал до введения ЧС и ЧП.

- Антикризисный план не запрещает, а ограничивает проверки. И к нам уже сейчас приходит много сообщений от представителей делового сообщества о том, что проверки продолжаются. Бизнесменам продолжают доначислять налоги, причем в крупных размерах. Получается, что, допустим, сейчас телекоммуникационная компания должна сейчас решать не вопросы бесперебойного предоставления связи, а реагировать на доначисления: проходить все бюрократические процедуры, давать возражения. Все это вместно того, чтобы заниматься делом, - говорит Аскар Сыдыков.

Отметим, кабмин планирует утвердить пакет мер по поддержке предпринимательского сектора на краткосрочный и среднесрочный период. На сегодня разрабатывается второй пакет мер, направленных на восстановление экономической активности.

Ознакомиться с содержанием первого пакета мер антикризисного плана можно, скачав документ в приложении.