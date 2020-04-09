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В Жогорку Кенеше новый депутат. Она работала менеджером в "РСК Банке"

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- Оксана Гут
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Бешимбаева Айгерим Кабылбековна зарегистрирована депутатом Жогорку Кенеша КР. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР. Решение принято сегодня, 9 апреля.

Отметим, Бешимбаева заняла вакантное место Аиды Исмаиловой во фракции "Республика - Ата-Журт". Исмаилова, в свою очередь, напомним, назначена на пост вице-премьер-министра по социальным вопросам.

Информации об Айгерим Бешимбаевой в открытых источниках практически нет. Известно, что ей 30 лет и она ранее работала ведущим менеджером Управления по работе с персоналом в "РСК Банке".

Она получила депутатский мандат в порядке очередности.

Согласно ч.11 ст.21 (Статус кандидата) Конституционного Закона КР "О выборах Президента КР и депутатов ЖК КР" "в случае досрочного прекращения полномочий депутата Жогорку Кенеша лицо, состоящее следующим в зарегистрированном списке кандидатов после выбывшего депутата, вновь приобретает права и обязанности, связанные со статусом кандидата, до регистрации депутатом Жогорку Кенеша Центральной избирательной комиссией".

Данная норма уточняется ч.4-1 ст.65 (Регистрация депутатов Жогорку Кенеша, замещение вакантного мандата депутата) Конституционного Закона КР, которая предусматривает порядок замещения вакантного мандата депутата ЖК КР и определяет, кто является следующим зарегистрированным кандидатом:

1) из числа кандидатов женского пола, в случае прекращения полномочий депутата женского пола;

2) из числа кандидатов мужского пола, в случае прекращения полномочий депутата мужского пола".

2 апреля 2020 года в Центризбирком поступило письмо от депутатов ЖК КР, входящих в группу инициаторов принятия изменения в конституционный закон, в том числе поправки в части 4-1 статьи 65.

В письме отмечается, что указанная норма предполагалась к применению, начиная со следующего, VII созыва, по результатам выборов 2020 года и указывается, что в соответствии с частью 5 статьи 9 Закона Кыргызской Республики "О нормативных правовых актах КР": "Действие нормативного правового акта не распространяется на отношения, возникшие до его введения в действие". В этой связи инициаторы считают необходимым передачу вакантного мандата следующему по очереди кандидату из того же списка.

При этом статьей 9 Закона Кыргызской Республики "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики" установлено, что: "Нормативные правовые акты действуют на всей территории Кыргызской Республики со дня вступления их в силу и подлежат исполнению.".

В соответствии с частью 2 статьи 30 Закона Кыргызской Республики "О нормативных правовых актах КР" "закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования, если иное не предусмотрено в самом законе или в законе о порядке введения его в действие".

Законодатель четко установил срок вступления в силу указанной нормы, принятой 5 июня 2017 года, где предусматривается вступление в силу части 4-1 статьи 65 конституционного Закона Кыргызской Республики, касающейся именно отношений, связанных с замещением вакантного мандата депутата с 1 января 2020 года.

Законодателем не была введена уточняющая норма о применении данной нормы, начиная с вновь избранных депутатов VII созыва по результатам выборов 2020 года.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ч.3, п.1 ч.4-1 ст.65 Конституционного Закона Кыргызской Республики "О выборах Президента КР и депутатов ЖК КР", ст.7 Закона КР "Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов КР", Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР приняла решение признать Бешимбаеву Айгерим Кабылбековну, следующую в списке кандидатов из числа кандидатов женского пола от политической партии "Республика-Ата Журт", избранным депутатом Жогорку Кенеша КР.


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URL: https://www.vb.kg/387015
Теги:
ЦИК, Аида Исмаилова, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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