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Исхак Масалиев: Миллионный город…, людям надо что-то кушать

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- Виктория Гунгер
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Мне слабо верится, что 15 апреля мы можем снять режим ЧП. Если болезнь продолжит прогрессировать, а она передается очень быстро, сохранение ограничений должно сохраниться. Но в то же время при таком раскладе правительству необходимо предоставить конкретные меры по поддержке граждан. Но это должно происходить не только декларативно. Об этом VB.KG сообщил депутат ЖК Исхак Масалиев.

Он напомнил, когда срок ЧП подойдет к концу, ЖК будет рассматривать вопрос о продлении карантина.

- Если мы не переломим ситуацию с распространением COVID-19, продление будет неизбежным. Но вот потянет ли режим правительство? Должны быть конкретные данные, сколько выделено из Фонда по борьбе с коронавирусом на помощь гражданам. Ведь людям нужно что-то кушать. И раз государство вводит ограничения для населения, должно их обеспечить необходимым минимумом. Миллионный город, большинство зарабатывали на жизнь каждый день, понемногу. И у них вряд ли есть какие-либо накопления. К тому же, режим ЧС затронул Россию, где трудится огромное количество наших мигрантов. В настоящее время они так же лишились работы. Отсутствие заработка вынудит их вернуться домой. Поэтому, нужно обратиться за помощью к России, Китаю и другим зарубежным Фондам. Эта наша общая борьба с эпидемией. Вот только у нашего правительства до сих пор нет по этим вопросам четкой программы, - подчеркнул Масалиев.


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URL: https://www.vb.kg/387016
Теги:
бюджет, парламент, эпидемия, Кыргызстан, деньги, Жогорку Кенеш, коронавирус, карантин, Исхак Масалиев
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