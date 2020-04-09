Хореографическое училище также перешло на дистанционное обучение (видео)

Министерством образования и науки даны рекомендации педагогам, как проводить спецпредметы дистанционно.

Изначально резко встал вопрос о том, как заниматься с ребятами по специальным предметам, требующим специальных условий и инвентаря. Ведь многие их них во время учебы живут и интернатах, а на время карантина разъехались по домам. Но в министерстве образования и науки уверяют, что этот вопрос удалось решить.

Например, педагогами Бишкекского хореографического училища, в зависимости от классов, были даны задания для удаленных занятий с детьми. Это - разработанный комплекс упражнений для поддержания физической формы и растяжки учеников в младших классах, а также просмотр спектаклей по видео. Для старших классов есть дополнительное задание - расписать методику определенных движений из пройденного материала.

Как отмечают в министерстве образования и науки, как правило, к началу четвертой четверти все программные движения на уроках в хореографическом училище уже пройдены и далее идет обобщение пройденного материала и подготовка к переводным годовым экзаменам. Что касается таких предметов как, например, сценический танец, актерское мастерство, то к концу года практически у всех построены этюды и детям даны задания повторять все то, что уже готово к переводным экзаменам. В условиях карантина выполненные задания будут приниматься педагогами в виде отчетных видео, снятыми на телефон, или любое другое записывающее устройство. В случае продления карантина на неопределенное время, будут применены теоретические опросы по правилам исполнения.

Сейтек и другие организации внешкольного образования используют ранее разработанные видеоуроки.

Спецшколы и дома-интернаты тоже переведены на дистанционное обучение. Воспитанники смотрят видеоуроки, обратная связь с педагогами осуществляется через приложения Zoom и WhatsApp, учителя дают задания и проверяют, помощь ребятам оказывают воспитатели.

Кроме того, со следующей недели 100% видеоуроков на телевидении будут выходить с сурдопередоводом. На этой неделе пока лишь 30% уроков были с сурдопереводом.