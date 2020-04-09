Образовательные ресурсы и сайты, которые помогут при дистанционном обучении

Образовательные ресурсы и сайты для школьников Кыргызстана, которые помогут при дистанционном обучении. Они разработаны Министерством образование и науки совместно с партнерами.

1. В "Электронной библиотеке" размещены около 400 учебников и учебных материалов для учащихся школ с кыргызским, русским, узбекским и таджикскими языками обучения. Электронный адрес - https://kitep.edu.gov.kg.

Также загружены оцифрованные учебники 1-11 классов. Книги можно скачивать или читать онлайн.

2. Школьные учебники и различную полезную литературу можно найти на сайте https://lib.kg/lib/school/.

3. Разработанный по инициативе Министерства образования и науки сайт IBILIM - результат совместной работы учителей и специалистов по информационным технологиям.

Это мультимедийный программно-методический комплекс электронных обучающих материалов предназначен для начальной школы по 7 предметам в качестве дополнительных образовательных ресурсов. Обучающие материалы подойдут для использования в школах с кыргызским и русским языком обучения. Их можно найти по адресу - https://www.ibilim.kg/kyr/index.html

4. Для школьников 5-9 классов рекомендуется комплекс "Билим булагы". Там можно найти учебные материалы по математике, физике, химии, биологии, географии, истории, мировой и кыргызской литературе, английскому языку. Адрес сайта - https://www.bb.edu.gov.kg/

5. На портале https://oku.edu.gov.kg/ru/ "Образовательные ресурсы Кыргызстана" будут размещены электронные книги, дополнительная литература, задачи и видеоуроки, а также развивающие игры для учащихся с 1 по11 классы. Также открыт канал "Образовательные ресурсы Кыргызстана" на YouTube.

6. Согласноподписанному меморандуму между министерством образования и науки и компанией "Альфа телеком" ("Мегаком"), предоставляется бесплатный доступ педагогам и учащимся к образовательному порталу в приложении MEGA24, на базе которого в разделе "Мектеп" опубликуется цифровой образовательный контент – видео-уроки, оцифрованные учебники и прочие необходимые материалы. Также будет уделено внимание объектам дошкольного образования по программе "Наристе".

7. Компания "Хандикрафт" совместно с партнером Mozaik Education предоставили бесплатный доступ к цифровым образовательным ресурсам mozaBook Classroom для преподавателей и mozaWeb Premium для школьников.

В период с 26.03.2020 до 15.05.2020 года преподаватели и ученики получат бесплатный доступ к ресурсам Mozaik Education, в которые входят: цифровые уроки, более тысячи образовательных видео, сотни образовательных инструментов. К этим ресурсам можно перейти по следующим ссылкам: зарегистрировавшись на http://intobr.kg/ и https://www.mozaweb.com/ru/.

8. Также можно бесплатно пользоваться ресурсом https://www.yaklass.ru/. На сайте ЯКласс размещена база из огромного количества заданий и видеоуроков по 13 предметам школьной программы, ВПР, ОГЭ и ЕГЭ.