Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Комбанкам запретили брать комиссию за обналичивание пенсий c "Элкарт"

374  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Правление Национального банка КР приняло решение запретить взимание комиссии с карт пенсионеров и получателей государственных пособий. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Уточняется, что что изменения в постановление Нацбанка "О временных правилах регулирования деятельности финансово-кредитных организаций в связи с пандемией COVID-19" было приняты сегодня в целях поддержки социально уязвимого слоя населения страны.

Поправками вводится требование к коммерческим банкам не взимать комиссию при снятии денежных средств с использованием банковских платежных карт "Элкарт" посредством банкоматов, пунктов выдачи наличных денежных средств, POS-терминалов и иных периферийных устройств, в том числе по каждой транзакции, проведенной через POS-терминалы в рамках агентского договора с ГП "Кыргыз почтасы". При этом то, в каком банке открыт счет клиента – пенсионера или получателя пособий – не имеет значения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387022
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  