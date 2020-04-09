Комбанкам запретили брать комиссию за обналичивание пенсий c "Элкарт"

Правление Национального банка КР приняло решение запретить взимание комиссии с карт пенсионеров и получателей государственных пособий. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Уточняется, что что изменения в постановление Нацбанка "О временных правилах регулирования деятельности финансово-кредитных организаций в связи с пандемией COVID-19" было приняты сегодня в целях поддержки социально уязвимого слоя населения страны.

Поправками вводится требование к коммерческим банкам не взимать комиссию при снятии денежных средств с использованием банковских платежных карт "Элкарт" посредством банкоматов, пунктов выдачи наличных денежных средств, POS-терминалов и иных периферийных устройств, в том числе по каждой транзакции, проведенной через POS-терминалы в рамках агентского договора с ГП "Кыргыз почтасы". При этом то, в каком банке открыт счет клиента – пенсионера или получателя пособий – не имеет значения.