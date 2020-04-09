Нургуль Акимова: Чтобы помочь предпринимателю, нужно знать его в лицо

Эксперт по экономическим вопросам Нургуль Акимова проанализировала для VB.KG предварительно озвученные меры правительства по снижению негативных экономических последствий вспышки коронавируса.

- Меры, предпринимаемые правительством безусловно важны, поскольку сейчас даже скромные шаги могут серьезно повлиять на успех определенных компаний. Но когда властные структуры принимают решения касательно преференций, эффективнее политика влияния работает, когда есть определенные критерии и конкретные условия. Например, важно указывать какому типу предприятия направлена та или иная мера. Ведь на рынке есть и монополисты, и картели, и розничные участники. Каждый из них в зависимости от отрасли рынка может быть прибыльным или убыточным, а модель развития долговой, устойчивой или агрессивно растущей. Все эти детали и дифференцированное понимание рынков важны для увеличения эффективности решения и обеспечения адресности помощи. Иначе любые действия могут быть восприняты как декларативные и мало имеющие отношение к реальности, - говорит аналитик.

Акимова считает, что для усиления эффективности мер правительству стоило бы провести более глубокий анализ рынка, для того чтобы понимать и знать, так сказать, "в лицо" каждого нуждающегося предпринимателя. Технически, говорит она, это не сложно, ведь есть разнообразные источники данных, начиная с налоговой службы, заканчивая регистрационными данными.

Кроме того, отмечает эксперт, макроэкономические данные показывают, что основную прибыль вместо реинвестирования компании тратят на обслуживание долга. Отсюда низкий уровень сбережений и потребление, превышающее сбережения в почти в два раза, что характеризует уязвимость общества и говорит о необходимости пересмотра или улучшения решений, связанных с поддержкой.

По словам Акимовой, релиз Министерства экономки об антикризисном плане на самом деле дает очень мало конкретной информации. В нем говорится, что план включает в себя ряд значимых мероприятий по социально значимым и экономическим направлениям таким как социальная поддержка населения, продовольственная безопасность, поддержка субъектов предпринимательства и стабильность государственного бюджета.

- Отмечается, что поддержка социально уязвимым слоям населения будет оказываться в виде продовольственных пакетов согласно списку, утвержденному Министерством труда и социального развития. Но вопрос в том, что списки данного ведомства не учитывают самозанятых граждан, тех, кто свою скромную зарплату получал ежедневно, а теперь из-за карантина не имеет никакого заработка. Кроме того, законодательство КР таково, что в списки уязвимых групп населения обычно формируются из людей, которые в принципе, даже в отсутствии карантинных ограничений, нуждаются в господдержке. Так что здесь проблема даже не в том, что чиновники не хотят помогать или не имеют средств для помощи, а в том, что они работают по установленному порядку, поскольку, очевидно, нормативная база не детализирует порядок ЧП, - говорит Нургуль Акимова.

Что касается продовольственной безопасности, то, по ее словам, надо понимать, что Кыргызстан находится в резко континентом климатическом регионе, где по объективным причинам нет возможности обеспечить продовольственное предложение за счет местного производителя. Тем более импортное зачастую более конкурента по цене и качеству.

- В период "закрытых дверей" вопрос насыщения рынка продовольствием особенно чувствителен, так как есть барьеры - стоимостные и логистические. Пока насколько известно, правительство работает с торговыми партнерами на уровне переговоров. И мы не знаем будут ли эти "зеленые коридоры" работать или нет. По цене, насколько я понимаю, никаких субсидий или рыночных механизмов по "сбиванию" цен не предлагают, - констатирует эксперт.

При этом, подчеркивает она, полицейские способы, когда Финпол и Госагентство антимонопольного регулирования, устраивают охоту на предпринимателей, никакого эффекта не дадут. Напротив, они усугубят ситуацию.

- Думаю, правительству следует работать методом поощрений и переговоров, - считает Акимова.

Что касается вопроса поддержки субъектов предпринимательства, то здесь, отмечает аналитик, внушает оптимизм то, что у правительства есть намерение запустить кредитные линии.

- Правда еще не понятно на каких условиях и какие будут объемы финансирования. Кроме того, есть такой нюанс: если финучреждения не будут завышать процентные ставки на рефинансирование ранее взятых обязательств, то вряд ли это будет поддержкой, так как любой новый кредит требует залога, а залоги скорее всего уже арестованы текущим кредитором. Поэтому есть смысл продумывать политику антикризисной поддержки, смотря на ситуацию глазами предпринимателей, - рекомендует она.

При внедрении мер бюджетной поддержки, говорит эксперт, не стоит забывать о классических правилах обеспечения макроэкономической стабильности.

- Так как бюджет существенно влияет на успех в кыргызской экономики, то сокращение расходов может повлечь ряд негативных последствий, связанных со снижением потребления. Следом по цепочке будет снижаться уровень занятости и ускоряться темп инфляции. Многие малые и средние предприятия участвовали в госзакупках в качестве поставщиков товаров/услуг/работ и так поддерживали свою устойчивость. Поэтому поддержка бюджета, в нашем случае, это поддержка в том числе экономически активных участников рынка, - резюмирует Нургуль Акимова.