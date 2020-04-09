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"Мрачный прогноз" от МВФ: "Пострадают все"

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- Виктория Гунгер
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Международный валютный фонд (МВФ) из-за ситуации с коронавирусом прогнозирует в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии. Об этом заявила в четверг директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, выступая с речью в Вашингтоне в преддверии весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка, пишет ТАСС.

По ее словам, они столкнулись с ни на что не похожим кризисом.

- COVID-19 подорвал наш общественный и экономический порядок с молниеносной скоростью и в таких масштабах, каких не помнят ныне живущие люди", - сказала она. -Мы до сих пор сталкиваемся с невероятной неопределенностью относительно глубины и длительности этого кризиса. Однако уже сейчас ясно, что рост мировой экономики станет резко отрицательным в 2020 году. На самом деле, мы предвидим худший экономический спад со времен Великой депрессии..

Директор МВФ напомнила, что еще три месяца назад аналитики ожидали рост доходов на душу населения в 2020 году в более чем 160 странах-членах.

- Сегодня эти цифры поставлены с ног на голову: теперь мы прогнозируем, что в более чем 170 странах в этом году будет наблюдаться отрицательный рост доходов на душу населения. Этот мрачный прогноз относится к странам, как с развитой, так и с развивающейся экономикой. Пострадают все", - добавила директор МВФ.

МВФ ожидает частичного восстановления мировой экономики в 2021 году, если пандемия сойдет на нет во второй половине 2020 года.

- Никакого сомнения нет в том, что 2020 год будет исключительно тяжелым. Если пандемия сойдет на нет во второй половине года, что позволит постепенно снять меры сдерживания и вновь открыть экономики, мы предполагаем в качестве базового прогноза частичное восстановление в 2021 году. Однако вновь подчеркиваю, что существует огромная неопределенность по поводу прогноза: ситуация может ухудшиться в зависимости от множества факторов, в том числе длительности пандемии", - добавила Георгиева.

Она также подчеркнула, что МВФ будет готов задействовать для преодоления экономического кризиса, вызванного распространением нового коронавируса, даже весь свой резерв в размере 1 трлн. Долларов США.

Спад в мировой экономике в результате пандемии сильнее всего ударит по развивающимся странам и странам с низким уровнем дохода, заявила директор-распорядитель МВФ.

- Точно так же, как кризис в области здравоохранения ударяет сильнее всего по уязвимым людям, экономический кризис, как ожидается, ударит сильнее всего по уязвимым странам. Развивающиеся рынки и страны с низким уровнем дохода в Африке, Латинской Америке и значительной части Азии находятся в зоне высокого риска". За последние два месяца отток портфельных инвестиций с развивающихся рынков составил порядка 100 млрд долларов - это почти в три раза больше, чем за тот же период во время мирового финансового кризиса", - добавила Георгиева.


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URL: https://www.vb.kg/387025
Теги:
бизнес, долг, финансовый кризис, эпидемия, доллар, Кыргызстан, деньги, экономика, коронавирус, карантин, МВФ
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