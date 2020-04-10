А потянем? Долговое бремя Кыргызстана может возрасти в разы

Стране придется агрессивно занимать деньги. Внешний долг может увеличиться как минимум на 500 миллионов долларов. Об этом в соцсетях написал депутат ЖК Дастан Бекешев.

По его словам, подобная мера – вынужденная.

- Из-за курсовой разницы выросло с 280 млрд сомов до 320 млрд сомов (цифры средние), - отметил Бекешев.

Стоит напомнить, что по состоянию на 31 декабря 2019 года размер государственного долга (внешний + внутренний) Кыргызстана составил 4 млрд 587,26 млн долларов США (319 млрд 474,64 млн сомов), из них: 3 млрд 850,73 млн долларов США или 268 179,79 млн. сомов составляет государственный внешний долг. А 736,53 млн долларов США или 51 294,85 млн. сомов - внутренний долг.

По данным Минфина, в 2019 году на обслуживание государственного долга Кыргызстана направлено 28.1 млрд сомов. Из погашенной суммы внешнего долга более 3.8 млрд – это проценты, основная сумма – 10.1 млрд сомов. Проценты внутренних долгов составили 4 млрд сомов, основная сумма – 10 млрд.

Примечательно, что в 2018-м на погашение долга было направлено 23.7 млрд сомов, в 2017 году – 20.6 млрд сомов.

При этом по сообщениям того же Минфина, за январь - декабрь 2019 года доходы госбюджета КР составили 167 млрд 182.9 млн сомов, доходы республиканского бюджета – 148 млрд 254.6 млн сомов, доходы местных бюджетов – 21 млрд 899.8 млн сомов. По итогам прошлого года дефицит республиканского бюджета составил 853 млн 871 тысячу сомов.

Нынешний год с учетом сложившейся ситуации с эпидемией коронавируса вряд ли будет доходным по части финансов. Уже сейчас понятно, что негативно отразится на нем и прогнозируемый Международным валютным фондом жесткий мировой финансовый кризис. Сколько он продлится, не могут предположить даже ведущие зарубежные аналитики.

Помощь, конечно, государству в сложной ситуации нужна. Но вот потянет ли и без того дырявый бюджет Кыргызстана новую долговую нагрузку, вопрос уже больше риторический.